Maria Concetta e Angelo non sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025: lui piange disperato, lei lo accusa e svela nuovi tradimenti

È finita definitivamente tra Maria Concetta e Angelo dopo Temptation Island 2025. Un finale molto amaro, fatto di lacrime per lui e tanta rabbia per lei, che gli riserva ancora una volta parole molto dure. A fare il suo ingresso al cospetto di Filippo Bisciglia per primo è Angelo, che scoppia in lacrime, affranto per la fine della storia con Maria Concetta.

“Non avevo mai pensato potesse finire così, – riesce a dire con voce rotta a Filippo – da una cosa bella, che doveva essere un’esperienza da raccontare, purtroppo è andata a finire male.” Angelo racconta poi la sua versione dei fatti: “Dopo ‘il mese dopo’, ho cercato poche volte di provare a riconquistarla. Dico poche perché so che da parte sua non avrei trovato un’altra porta aperta, dunque mi sono rassegnato a prescindere.” Oggi si augura il meglio per sé stesso, mentre alla sua ormai ex fidanzata augura “che possa trovare la felicità che cerca ma anche cambiare, anche se crede di essere la donna perfetta.”

Maria Concetta stronca Angelo allo speciale di Temptation Island 2025: triste finale per la coppia

La versione dei fatti che dà Maria Concetta è però differente: “Angelo aveva detto di volermi riconquistare ma invece ha ricominciato con le sue distrazioni… – ha tuonato – Ha avuto un flirt poco prima della scorsa puntata con una ragazza ma non esce ancora allo scoperto. Mi sono arrivati video che da due mesi e mezzo si vede con questa ragazza.” Quindi lo stronca: “Si sente Angelo Siffredi ma purtroppo è uno sfigato a mio parere.” Per Maria Concetta, quella con Angelo è una storia archiviata, anche perché lui “sta con un’altra ormai”, ha concluso.

