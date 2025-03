Angelo Pintus, originario di Trieste, dove è nato nel 1975, ha mostrato la sua verve comica fin da bambino, facendo ridere e non poco i compagnetti di scuola. Nel 2000, venticinquenne, ha formato il duo comico Angelo & Max e fin dall’inizio ha ottenuto un successo importante: i due sono stati spesso invitati al Maurizio Costanzo Show fin dall’anno successivo, apparendo anche in altre trasmissioni comiche. Dopo alcuni anni con partecipazioni sporadiche in tv, la coppia ha preso parte al concorso “Stasera mi butto” su Rai 2, arrivando alla vittoria. Si sono aperte così le porte di tante trasmissioni televisive come Colorado.

Pintus ha preso parte al programma Mediaset dal 2009 al 2015, proponendo inizialmente una rubrica, “Sfighe”, e dopo ancora altre, con imitazioni di personaggi famosi e non solo. Dal 2014 è stato anche ospite di Zelig, e ha poi recitato in una serie di film comici, come “Ma tu di che segno 6?”. Negli anni a seguire ha preso parte a “Lol – Chi ride è fuori” nel 2021 e girato l’Italia con il suo tour teatrale, recitando anche all’Arena di Verona, in una serata poi andata in onda su Italia 1. Varie, dunque, le esperienze tra televisione, cinema e teatro di Pintus, uno dei comici più amati d’Italia.

Angelo Pintus, chi è: la comicità nel sangue e la carriera

Angelo Pintus a FqMagazine ha raccontato come è nata la sua passione per la comicità. “Da bambino cosa mi faceva ridere? Quando guardavo la tv e c’era Gigi Sabani, il grande imitatore, che d’un tratto inforcava gli occhiali e imitava Mike Bongiorno, facendo un clamoroso rumore di risucchio, che mi faceva molto ridere” ha spiegato il comico e attore. Fin dai banchi di scuola per Pintus è nata una passione per la comicità, un’inclinazione naturale che lo ha portato a proseguire per quella strada, superando anche ostacoli e momenti complicati.