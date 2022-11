Angelo Pintus è diventato papà: è nato Rafaél/ Dedica alla moglie Michela Sturaro: “Bello come te e…”

Angelo Pintus è diventato papà: è nato Rafaél. La dedica social alla moglie Michela Sturaro

Felicità alle stelle per Angelo Pintus che, sui social, ha annunciato la nascita del figlio Rafaél. Il comico, ex volto di Colorado e uno dei grandi protagonista della prima edizione dello show comico Lol – Chi ride è fuori, ha dato il lieto annuncio con un dolcissimo post condiviso su Instagram. “Rafaél è arrivato, in una fresca mattinata di Novembre. Che felicità“: comincia così il messaggio condiviso con i suoi followers. A corredo del post anche un disegno, realizzato dalla moglie tanti anni fa quando la coppia sognava di creare una famiglia.

E proprio alla moglie Michela Sturaro è dedicato il commosso messaggio: “Micky, amore mio. Te lo ricordi questo disegno? Lo hai fatto tu anni fa. Sognavamo di essere io e te e con noi quel piccolo rompiballe di nostro figlio. Ed eccoci qui. Grazie per questo regalo meraviglioso che è Rafaél, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto, tutte quelle punture, tutti quei giorni in casa, nel letto. Per le nottate con la nausea passate in bianco senza mai farmi pesare niente. Mai“.

Angelo Pintus e Michela Sturaro: il sogno di diventare genitori è realtà

Nel corso del messaggio condiviso su Instagram, Angelo Pintus ha svelato: “Il percorso è stato così lungo e difficile e io non posso fare altro che dirti grazie. E poi diciamoci la verità, solo una donna può sacrificarsi in questo modo, con questa tenacia. Poi per carità, io ho fatto anche una visita dall’andrologo, ma insomma“. E, infine, una vena di ironia: “Ora stai riposando e io sono con Rafaél in braccio. Per fortuna è uguale a te, bello come te e indovina? Ronfa, proprio come te. Beh, ora che siamo tutti , possiamo finalmente salpare. Ti amo“.

Rafaél non è un nome casuale: Angelo Pintus, infatti, l’ha scelto in onore di Raffaella Carrà, una delle icone dello spettacolo e della televisione italiana e per la quale ha sempre manifestato ammirazione. Il comico ha così coronato il sogno di creare una famiglia con la sua Michela. Nel 2016 la romantica quanto sorprendente proposta di matrimonio all’Arena di Verona, nel corso di un suo spettacolo: nel 2017, a seguire, le nozze. Ora la coppia ha realizzato il sogno di diventare, finalmente, genitori.

