ANGELO PINTUS/ Le critiche social: “Classico comico a fine carriera…”

C’è anche Angelo Pintus, tra gli ospiti ‘pacchisti’ della seconda puntata di Affari Tuoi (Vita gli sposi!), il game show condotto da Carlo Conti in onda ogni sabato in prima serata su Rai1. Per il comico e imitatore triestino non è stato un grande anno, viste le restrizioni dovute allo scoppio della pandemia di Covid-19 che gli ha impedito di esibirsi nei teatri italiani (come era suo solito fino al febbraio scorso). Proprio a febbraio, lo avevamo lasciato con il ‘secondo capitolo’ del suo spettacolo Destinati all’estinzione, un lavoro nato per divertire e far riflettere mescolando insieme gli ingredienti di acume e cinismo che hanno sempre caratterizzato la sua comicità. Negli ultimi anni, comunque, Pintus è diventato un professionista più maturo e consapevole dei suoi punti di forza, che mette sempre a frutto ogni volta che si esibisce su un palco.

Critiche social ad Angelo Pintus

A proposito del suo nuovo modo di fare comicità, Angelo Pintus è già stato ampiamente criticato. Dopo la pubblicazione su Facebook di una serie di video in cui faceva ironia sul contenuto dei vari dpcm emessi dal governo Conte negli ultimi mesi, Pintus si è beccato diverse critiche e anche diversi inviti a ‘stare nel suo’, evitando di affrontare argomenti del genere nei suoi monologhi. La politica, in particolare, è da sempre tema scottante per quasi tutti i professionisti della comicità, fatta eccezione per chi fa satira da anni e ormai può vantarsi di essersi fatto un nome (oltre a guadagnarsi il consenso, la tolleranza, il favore del pubblico). Si può dire che Pintus non sia (ancora) tra questi: per parlare di certe cose occorre una sorta di abilitazione che lui non ha, motivo per cui è costretto a difendersi nel modo che gli riesce meglio (vale a dire scherzando). “Nel video di prima sono stato molto criticato!”, osserva, in uno dei tanti post pubblicati su Facebook in questi mesi. “‘Fai il comico, non parlare di questo, non parlare di quello, banale, classico comico a fine carriera’ etc. etc.”. Al che lui ha replicato: “Ok accetto tutto, mi limito quindi a condividere con voi solamente il mio stato di salute. Oggi va così così”. Nel video, in particolare, lo vediamo fare quanto ha promesso, e cioè dedicarsi a un resoconto delle sue condizioni fisiche.



