Angelo Pintus Ostia Antica/ Su Italia 1 la replica: cosa successe ad un anno dalla proposta di matrimonio?

Angelo Pintus torna in tv con la replica di “Pintus @Ostia Antica“, il one man show tramesso a pochi giorni dal Natale venerdì 13 dicembre 2019 in prima serata su Italia 1. Uno show spettacolare con il comico triestino protagonista indiscusso sul palcoscenico allestito presso la splendida cornice del Teatro Romano di Ostia Antica. Pintus, infatti, regalerà al pubblico una lunga serata all’insegna di momenti di comicità, imitazioni, ma anche tanti momenti di musica, canto e ballo. Durante lo show, infatti, spazio anche ad un corpo di ballo e a due musicisti, per la precisione pianoforte e chitarra, pronti a salire sul palco per due momenti di grande spettacolo. Lo show presso Ostia Antica è il proseguimento dei due precedenti show che hanno visto Pintus conquistare prima Milano e poi l’Arena Di Verona. Indimenticabile lo show dell’Arena di Verona che ha visto il comico triestino chiedere la mano della fidanzata Michela Sturaro con una proposta di matrimonio che ha emozionato tutto il pubblico.

Angelo Pintus e la moglie: dalla proposta al matrimonio

Se in Pintus@Arena di Verona, Angelo Pintus ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna Michela, nel secondo show “Pintus Ostia Antica”, i telespettatori potranno scoprire cosa è successo tra il comico e la bella bionda. Ad un anno esatto di distanza dalla proposta di matrimonio, infatti, Pintus e Michela si sono sposati con una cerimonia intima e privata a cui hanno partecipato pochi amici e i familiari. Nello show Ostia Antica il comico racconterà e condividerà con il suo pubblico alcuni dettagli sul giorno del matrimonio: dalla preparazione alla notte prima delle nozze fino al grande giorno. Non solo, Pintus si soffermerà anche sulla luna di miele. Imitatore e comico di successo, Pintus ha raccontato giltmagazine che la passione per le imitazioni è cominciata sin da quando era una bambino: “è proprio in casa che ho iniziato a sviluppare questa passione, ma le più divertenti sono quelle sconosciute, perché sono le più vere, mentre le altre sono per un pubblico più ampio”.

Angelo Pintus e i quarantenni: “non sono poi così male”

Nel suo show Angelo Pintus si sofferma a parlare anche dei quarantenni. In particolare il comico racconta i retroscena di un’età che, nel bene o nel male, segna la vita una volta raggiunta questa età anche se oggi tante cose sono cambiate rispetto al passato. “Quando vedevo mio padre a quarant’anni lo vedevo giovane, oggi quando penso ai miei quaranta mi sembra irreale che ci sia io, è veramente una cosa pazzesca” – ha precisato l’artista che, parlando dei suoi 40 anni si definisce: “Mozzarella in carrozza?? Sai è un misto, un po’ fritta… non lo so, ci pensavo stamattina prima di venire qui vestito così. Poi mi sono guardato intorno, ho visto gli altri e ho pensato… non sono poi così male!”.



