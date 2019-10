ANGELO PINTUS, VIDEO SCHERZO LE IENE/ La vacanza da incubo del comico a Fuerteventura

Conosciamo il volto allegro e giocoso di Angelo Pintus, comico sempre abile nel rendere in chiave ironica le disavventure della vita di tutti i giorni. Ma chissà che presto, nel suo spettacolo, non entri anche il racconto dello scherzo subito da parte de “Le Iene Show”, il cui video sarà mandato in onda oggi su Italia Uno, colpevoli di aver reso la sua vacanza a Fuerteventura un vero e proprio incubo. Gli artefici di questo scherzo sono i soliti, incorreggibili, Corti e Onnis, i quali hanno messo alle calcagna del malcapitato Pintus un turista alquanto insistente. Tutto è iniziato quando Pintus ha sentito bussare alla porta della sua abitazione sull’isola delle Canarie. Il turista sosteneva di aver preso in affitto l’appartamento: la risposta di Pintus è stata inizialmente pacata, ma la cortesia non ha sortito gli effetti sperati…

ANGELO PINTUS, VIDEO SCHERZO LE IENE

Come si può vedere dal video di anticipazioni dello scherzo pubblicato da Le Iene Show sul proprio portale, dopo essere riuscito a stento ad allontanare il finto turista, Pintus pensava di aver messo da parte ogni problema, ma così non è stato. Mentre il comico tentava di rilassarsi in spiaggia a raggiungerlo è proprio il suo indomito “persecutore”, che si presenta senza costume con le nudità coperte soltanto con il telo da mare. In un primo momento Angelo Pintus non può far altro che scoppiare a ridere in faccia al turista che il giorno prima si era presentato a casa sua reclamando l’abitazione poi, però, sbotta. Cosa gli dice? Un assaggio:”Te ne devi andare a fanc*lo! Perché fino adesso sono stato calmo, finché mi alzo e ti do una pigna che vi ammazzo!”. Come andrà a finire la loro disfida?

© RIPRODUZIONE RISERVATA