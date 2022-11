Angelo Pisani, marito Katia Follesa/ “Per mia figlia Agata ho rinunciato…”

L’amore per la figlia Agata

Il grande amore di Angelo Pisani si chiama Agata ed è la figlia che ha avuto dalla moglie Katia Follesa. Per amore della sua bambina, nata in un periodo particolare della vita dell’attore che non era più sicuro di voler continuare a fare il comico e non sapeva cosa avrebbe fatto da “grande” ha deciso di rinunciare a qualcosa d’importante. A svelarlo, in un’intervista di qualche tempo fa, è stato proprio Angelo Pisani.

“E’ arrivata in un momento molto particolare della mia vita, in cui non ero più sicuro di voler fare il mestiere del comico e non sapevo esattamente cosa fare da “grande”. Ho deciso quindi di rinunciare a una proposta lavorativa che mi avrebbe tenuto via da casa per due anni circa e sono rimasto a casa con mia figlia, mentre la mia compagna, Katia Follesa, era impegnata in tour”.

Angelo Pisani e l’incontro con la moglie Katia Follesa

Angelo Pisani: dal successo a Zelig all’incontro con Katia Follesa. Tra i due è nato l’amore e insieme hanno una figlia di nome Agata. Tutto è iniziato nel 1999 quando entrambi si fanno notare sul palcoscenico del celebre programma comico “Zelig”. Qualche tempo dopo tra i due nasce l’amore che li spinge a mettersi insieme. All’inizio pero’ la loro storia non e’ stata semplice, anzi proprio la celebre comica, oggi promossa a conduttrice di successo dopo la partecipazione a programmi di successo come il più recente Lol, su Prime Video e Cake star – Pasticcerie in sfida, ha raccontato dalle pagine del settimanale “Intimità”: “l’ho inseguito molto, ma lui non voleva saperne. O, meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”.

Non solo, la Follesa ha aggiunto: “continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai. A un certo punto ha capito che ero io la donna della sua vita”.

Angelo Pisani e l’amore per Katia Follesa

Angelo Pisani e Katia Follesa si sono incontrati sul palcoscenico di Zelig nel 1999. In realtà in pochi sanno che i due si erano già conosciuti durante un laboratorio teatrale e in quell’occasione è scattata la scintilla che ha spinto il comico a chiederle il numero di telefono.

A rivelarlo è stato proprio la comica e conduttrice: “iniziamo ad uscire, ci baciamo… Lui però ne aveva più di una di ragazza allora. Noi all’inizio ci vedevamo ma come trombamici. La distanza poi non ci aiutava poi…Poi però abbiamo capito che sotto c’era qualcosa di davvero solido, così siamo tornati insieme”.











