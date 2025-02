Angelo Rizzoli è stato il padre di Andrea Rizzoli, il primogenito di Eleonora Giorgi, apparso molto spesso in televisione nell’ultimo periodo proprio insieme alla madre. Ma chi era esattamente Angelo? Angelo Giorgio Rizzoli nasce a Como il 12 Novembre 1943 da Lucia Solmi e Andrea Rizzoli, fondatore della celebre casa editrice Rizzoli, diventata negli anni settanta il primo gruppo editoriale italiano. L’uomo segue le orme del padre, convertendosi nel corso della sua carriera in un importante editore, nonché produttore cinematografico e televisivo. La sua vita è stata segnata anche da problemi con la giustizia e di salute.

Negli anni ’70, Angelo conosce Eleonora Giorgi e i due convolano a nozze nel 1979. Dopo quattro anni e la nascita di un figlio, Andrea, i due si separano. L’editore fu arrestato per bancarotta fraudolenta e questo scandalo provocò una forte frattura nella coppia. Un altro motivo fondamentale che li spinse a divorziare fu poi la decisione di Angelo di non trasferirsi a New York con la moglie, preferendo invece restare in Italia. Successivamente, il produttore conosce Melania De Nichilo Rizzoli, con la quale si sposa nel 1991 e ha altri due figli: Alberto e Arrigo.

Nel corso della sua vita, Angelo Rizzoli ha vissuto avuto molti problemi di salute. L’uomo era infatti affetto da sclerosi multipla e, nel 2013, è morto a soli 70 anni a causa di alcuni problemi cardiovascolari. Nonostante il divorzio e i problemi giudiziari, Eleonora Giorgi ha sempre speso parole d’affetto per l’ex marito. In particolare, l’attrice gli ha dato più volte il merito di averla aiutata ad uscire dalla sua tossicodipendenza. “Ho trovato in lui una persona che mi amava e sono uscita dal tunnel della droga. Mi ha guardata per quello che ero e non ha mai avuto dubbi che sarei stata meglio presto”, ha detto la Giorgi.

Nonostante sia figlio di due genitori noti, Andrea è sempre stato molto riservato. In passato, è finito al centro del gossip per il suo matrimonio con Alice Bellagamba, ex allieva di Amici, dalla quale si è separato nel 2016. Recentemente, ha rilasciato diverse interviste in televisione accanto alla mamma, che sta combattendo contro un tumore al pancreas. Negli ultimi mesi, ha anche scritto il libro “Non ci sono buone notizie” legato proprio al rapporto con suo madre e alla sua malattia.