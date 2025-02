Angelo Rizzoli è stato il padre di Andrea Rizzoli, uno degli ospiti del programma tv Verissimo, in onda nel giorno sabato 1 Febbraio 2025. Marito per tanti anni di Eleonora Giorgi è venuto a mancare nel 2013 a causa di problemi cardiovascolari ma nell’ultima fase della sua vita ha avuto problemi, affetto da sclerosi multipla. Andiamo a vedere chi era Angelo Rizzoli.

Angelo Giorgio Rizzoli nasce a Como il 12 Novembre 1943 ed è stato un editore, produttore cinematografico e televisivo, tra i primi nel nostro paese. Figlio di Andrea Rizzoli, fondatore della casa editrice Rizzoli e negli anni Settanta il primo gruppo editoriale italiano. Ha vissuto diverse vicissitudini tra problemi con la legge e di salute, specialmente questi ultimi.

Tanta sofferenza negli ultimi anni della sua vita ed è scomparso a 70 anni. Eleonora Giorgi e l’uomo hanno avuto un importante legame e lei più volte ne ha parlato, ma proprio lo scandalo che travolse l’uomo ebbe un ruolo importante nella fine del loro matrimonio, con Angelo Rizzoli arrestato per bancarotta fraudolenta.

Angelo Rizzoli e il legame con Eleonora Giorgi e il figlio

Angelo Rizzoli ed Eleonora Giorgi sono stati quattro anni insieme, si sono sposati nel 1979 e sembravano felicissimi. L’arresto dell’uomo e le difficoltà hanno cambiato tutto e si è arrivati cosi alla decisione di separarsi. Un altro motivo del loro divorzio fu legato alla decisione di Angelo di non trasferirsi a New York con la moglie ma volle invece restare in Italia.

Parlando dell’ex marito Eleonora Giorgi ha quasi sempre sempre belle parole e tra le altre cose ha confessato che ha avuto un ruolo decisivo per uscire dal tunnel della droga: “Ho trovato in lui una persona che mi amava e sono uscita dal tunnel della droga. Mi ha guardata per quello che ero e non ha mai avuto dubbi che sarei stata meglio presto”.

Eleonora Giorgi è stata molto sincera ed ha confermato a più riprese di aver amato molto suo marito Angelo Rizzoli, un pò come è capitato con tutti gli uomini importanti della sua vita e come è successo poi con Massimo Ciavarro. I problemi extra coniugali – l’attrice lo ha sottolineato più volte – hanno avuto un ruolo chiave nel loro divorzio.