Angelo Rizzoli, chi è: è stato uno dei grandi amori di Eleonora Giorgi

Nel corso della sua vita l’attrice romana Eleonora Giorgi ha avuto un altro grande amore oltre a Massimo Ciavarro, quello con Angelo Rizzoli. I due hanno vissuto una speciale storia d’amore dalla quale è nato il figlio Andrea, primogenito di Eleonora e venuto al mondo proprio da questa loro speciale storia. Inoltre, Angelo Rizzoli ha giocato un ruolo fondamentale nella vita di Eleonora Giorgi, riuscita a uscire dal tunnel della droga anche grazie allo speciale incontro con l’imprenditore, che qualche anno dopo fu protagonista sfortunato di un crack finanziario non indifferente e pagato a carissimo prezzo. Nel 1982 il matrimonio tra Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli finì proprio a causa delle vicende finanziarie di Angelo Rizzoli, che venne arrestato.

Intervistata a La confessione, Eleonora Giorgi raccontò così il crack imprenditoriale di Rizzoli: “Quando scoppiò lo scandalo, io ero nel pieno della mia carriera. Improvvisamente notai che tutto intorno a me era diverso, anche sul set” le parole dell’attrice romana.

Angelo Rizzoli e Eleonora Giorgi, dopo la fine del matrimonio arrivò Massimo Ciavarro

Una separazione piuttosto burrascosa pose la parola fine alla storia d’amore tra Angelo Rizzoli e Eleonora Giorgi, i due infatti si lasciarono nonostante avessero anche un figlio, Andrea Rizzoli, nato nel 1980. “Mi disse diverse bugie, ma non riesco a considerarlo un bugiardo” ha rivelato l’attrice sul legame con l’ex marito.

Nel 2013 l’editore è venuto a mancare, ma il rapporto tra Eleonora Giorgi e il figlio Andrea Rizzoli non è mai venuto meno nel corso degli anni, come dimostrato anche in questi anni in cui il 44enne ha raccontato la malattia della madre in un libro. Dopo la fine del matrimonio con Angelo Ciavarro, Eleonora Giorgi incontrò Massimo Ciavarro, con il quale mise al mondo l’altro figlio, Paolo Ciavarro, oggi legatissimo al fratello Andrea.