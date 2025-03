Eleonora Giorgi ha vissuto una grande storia d’amore con l’ex marito Angelo Rizzoli. Una relazione che ha portato alla nascita del figlio Andrea e che ha regalato parecchi momenti turbolenti alla coppia. Ci furono in primis i guai giudiziari che coinvolsero l’editore a provocare una crisi matrimoniale con Eleonora Giorgi, con lo scandalo P2 che portò all’arresto dell’uomo d’affari e in seguito al divorzio dall’attrice. “Ma l’incontro con Angelo mi restituì alla vita”, ha raccontato l’attrice di Borotalco.

Dopo il suo arresto, il tribunale di Milano attribuì ad Eleonora Giorgi la metà dei proventi della vendita della quota di azioni Rizzoli del marito. “Lo scandalo? Negava completamente, diceva che era un club di amici. Ridicolizzava la cosa e mi disse che non avrebbe accettato critiche da nessuno. Se mi sono sentita tradita? Assolutamente”, le parole di Eleonora in una intervista di alcuni anni fa a La Confessione di Peter Gomez.

“Fu arrestato all’alba, mi disse tante bugie ma non riesco a definirlo un bugiardo. Viveva una realtà sua, che era la cosa più pericolosa”, ricorda ancora Eleonora Giorgi. L’attrice, nonostante abbia visto finire tutte le sue storie d’amore più importanti, non rinnega nulla. Anzi spende parole al miele per tutti gli amori che ha avuto il piacere di vivere nel corso della sua esistenza.

“Li ringrazio tutti. Dico grazie a chi ha condiviso la vita con me, a chi mi ha amato e a chi ho amato. Ringrazio soprattutto Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, che sono i padri dei miei figli”, le sue parole di riconoscenza a chi, in un modo o nell’altro, ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore.

