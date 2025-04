Forse non tutti sanno che il padre di Andrea Rizzoli era nientedimeno che il celebre editore e imprenditore italiano Angelo Rizzoli. Dal papà, ha ereditato la stessa passione per gli affari e infatti oggi Andrea lavora come produttore televisivo e cinematografico. Presidente della celebre casa editrice, Angelo Rizzoli guidò l’azienda di famiglia con grande visione e metodo. Ebbe una grande storia d’amore con l’attrice Eleonora Giorgi, con cui si sposò alla fine degli anni settanta a Venezia.

La loro relazione fu molto intensa ed appassionata, al punto che divennero genitori di Andrea. La storia con Angelo ha dunque rappresentato un punto fermo per l’attrice di Borotalco, nonostante una separazione non indolore. “Angelo era la persona più buona del mondo. Io stavo male e pesavo poco più di 40 chili, lui a 34 anni aveva tutto il peso del gruppo. Il mio lato dolente incontra il suo e non ci lasciamo più”, raccontò la Giorgi in una intervista parlando della relazione con il celebre editore.

La loro storia d’amore, come accennavamo, visse momenti di grande intensità, tra gioie e delusioni profonde. Il matrimonio tra Angelo Rizzoli e Eleonora Giorgi, infatti, terminò non senza strascichi quando l’editore finì travolto dallo scandalo P2. Il padre di Andrea, infatti, risultò nella lista degli iscritti alla loggia coperta del maestro venerabile Licio Gelli e di conseguenza finì in manette nel 1983.

Il celebre uomo di affari trascorse ben tredici mesi in carcere e nel frattempo Eleonora chiese il divorzio. Angelo Rizzoli mori nel 2013, all’età di settant’anni, dopo aver combattuto con diverse malattie, tra cui sclerosi multipla, diabete mellito di tipo 2, ipertensione arteriosa e altri disturbi di salute piuttosto seri.

