Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, ex mariti Eleonora Giorgi/ Scandali e tradimenti

Oggi Eleonora Giorgi è una mamma e una nonna felice (da poco è nato il piccolo Gabriele, figlio del suo Paolo), ma in passato ha avuto una vita sentimentale decisamente tormentata. Gli uomini più importanti per lei sono comunque stati due e con entrambi non solo si è sposata ma ha anche avuto un figlio.

Nell’ultimo periodo si tende ad accostare il suo nome a quello di Massimo Ciavarro, papà di Paolo, ma prima di lui l’attrice è stata legata ad Angelo Rizzoli, imprenditore e produttore cinematografico e televisivo, che è stato il suo primo marito, oltre ad essere papà del suo primogenito Andrea. L’uomo è scomparso nel 2013.

Eleonora Giorgi, la droga e la chirurgia/ "Imparate a volervi bene"

Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro: chi sono gli ex mariti di Eleonora Giorgi

Angelo Rizzoli è stato certamente un imprenditore determinato e sicuro di sè, come ha dimostrato in tutta la sua attività lavorativa. Da ragazzo gli era stata diagnosticata la sclerosi multipla, ma questo non l’ha minimamente bloccato, anzi, ha dimostrato a tutti il suo carisma. Il primo incontro con Eleonora Giorgi è avvenuto in modo casuale, a una festa a cui entrambi avevano partecipato, ma si sono ben presto resi conto di essersi innamorati. Le nozze sono state celebrate nel 1979, mentre pochi mesi dopo è arrivato Andrea.

Mani di velluto/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Eleonora Giorgi

I problemi per la coppia, però, non sono mancati. L’uomo era stato infatti coinvolto in uno scandalo giudiziario che lo ha fatto finire in carcere. L’attrice aveva fatto comunque il possibile per stargli vicino e ha messo da parte parzialmente la sua carriera. Questo non è bastato però a salvare il loro legame: nel 1984 è infatti arrivato il divorzio.

L’artista successivamente si è legata a un collega, Massimo Ciavarro. Anche con lui si è sposata e ha avuto un figlio, Paolo, I due hanno avuto un rapporto che sembrava davvero solidissimo, ma anche in questo caso arrivare al divorzio è stato inevitabile, complice anche qualche tradimento di troppo. L’attrice però non ha impianti: “. “I miei figli sono la grande passione della mia vita. Sono la sola cosa veramente giusta che ho fatto, sono così felice per loro” – aveva raccontato al Maurizio Costanzo Show.

Eleonora Giorgi/ "Clizia Incorvaia è la nuora migliore che mi potesse capitare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA