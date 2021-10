Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro/ I due grandi ex di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi è tra le vittime designate della puntata di oggi di “Scherzi a parte” in onda su Canale 5. La sua presenza in studio ci fornisce l’occasione per parlare di due dei suoi grandi amori, in particolare Massimo Ciavarro e Angelo Rizzoli. Il matrimonio con quest’ultimo è datato 1979: dall’unione con l’editore, nel marzo 1980, nacque il figlio Andrea, ma l’amore tra i due venne spazzato via nel 1984 in seguito allo scandalo P2, a causa del quale Rizzoli venne arrestato. Intervistata da Peter Gomez a “La Confessione“, Eleonora Giorgi raccontò: “Io ero nel pieno della mia carriera. Improvvisamente notai che tutto intorno a me era diverso, anche sul set. Mio marito ridicolizzava quell’elenco e negava completamente: quando gli ho chiesto di cosa si trattasse, mi ha risposto: ‘Cosa ne so, si tratterà di un club di amici, figurati se io sto con il compasso e i cappucci in testa’“. La Giorgi aggiunse: “Mi disse: ‘Io non accetto critiche da nessuno, meno che mai da te: se ti va è così, altrimenti la porta è là’“.

Le cose, però, per Rizzoli, si misero mano con l’arresto per bancarotta e la successiva richiesta alla moglie perché intercedesse per lui andando a trovare, tra gli altri, Andreotti, Craxi e Agnelli. “Cosa le disse l’allora presidente del Consiglio””, chiese Gomez all’epoca dell’intervista; questa la risposta della Giorgi: “Per prima cosa mi disse: ‘Lei sa qualcosa del passaggio delle azioni del vecchio al nuovo Banco Ambrosiano?’. E io lo guardai esterrefatta: ‘No, presidente, io non so nulla’“.

ELEONORA GIORGI, GLI AMORI CON MASSIMO CIAVARRO E ANGELO RIZZOLI

Ma qual era il rapporto fra Eleonora Giorgi ed Angelo Rizzoli prima dello scandalo P2? A raccontarlo la stessa attrice in una recente intervista per il settimanale “Oggi”: “All’inizio ho fatto un film dietro l’altro, finché ho incontrato Angelo Rizzoli e con lui ero determinatissima a una vita esclusivamente privata. La cosa pazzesca è che lui invece non voleva. Io non avevo forse capito che lui, a modo suo, era molto compiaciuto di avere una moglie brillante, poi aveva a cuore il mio benessere e ragionava per me: è stato un marito pigmalione, quasi un padre, pur avendo solo dieci anni più di me“.

Dopo la separazione con Angelo Rizzoli, Eleonora Giorgi si legò sentimentalmente all’attore Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di Sapore di mare 2 e sposato nel 1993. Fu con lui che ebbe il secondo figlio, Paolo Ciavarro, nato nel 1991. con il quale nel 1991 ebbe il secondo figlio, Paolo Ciavarro. La coppia sembrava molto affiatata durante le occasioni pubbliche alle quali prendeva parte, ma nel 1996 la loro relazione ebbe fine con il divorzio. I motivi della rottura non vennero resi noti. Soltanto poco tempo fa, Massimo Ciavarro, intervistato da Caterina Balivo a “Vieni da me“, raccontò: “Lei è la madre di mio figlio Paolo e la nostra separazione è stata molto dolorosa. Aveva anche le sue buone ragioni. La donna vuole dimostrazioni di affetto, gesti continui. Cose che io non esprimevo con i fatti“.



