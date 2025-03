Angelo Rizzoli chi è l’ex marito di Eleonora Giorgi e papà del suo primogenito Andrea

A pochi giorni dalla morte di Eleonora Giorgi, Verissimo ha deciso di omaggiare l’attrice e regista scomparsa ricordandola trasmettendo l’ultima intervista rilasciata proprio durante la chiacchierata con Silvia Toffanin di recente. La Giorgi, icona degli anni ’80 e protagonista di film importanti come Borotalco e Sapore di Mare ha affrontato la malattia, un tumore al pancreas, in maniera esemplare. Della sua vita, tuttavia, non è nota solo la carriera e la malattia ma anche la vita privata. La sua prima storia d’amore importante l’ha avuta con Angelo Rizzoli che poi diventerà anche il primo ex marito di Eleonora Giorgi.

L’attrice e l’editore si sono conosciuti ad una festa nel 1978 e tra i due scoppia immediatamente la scintilla si sposano nel 1979 e pochi mesi dopo nascerà il loro primo ed unico figlio Andrea Rizzoli. Nel 1981, tuttavia, scoppia lo scandalo della P2 che travolge il marito di Eleonora Giorgi, Angelo Rizzoli, arrestato insieme alla sua famiglia con l’accusa di bancarotta patrimoniale societaria in amministrazione controllata. L’attrice chiede il divorzio che arriva nel 1984. Nell’accordo seguito alla separazione alla Giorgi sono stati assegnati a titolo di risarcimento anche la metà dei proventi della vendita della quota.

Eleonora Giorgi sull’ex marito Angelo Rizzoli: “Persona più buona del mondo”

Chi era Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi? Nato nel 1943 nella famiglia di editori capeggiati da Andrea Rizzoli, dopo il diploma inizia a lavorare nell’azienda di famiglia e nel frattempo continua gli studio e si laurea in Scienze Politiche. Sin da giovane ha sofferto di sclerosi multipla, patologia che lo ha portato anche alla cecità parziale di un occhio. Dopo il divorzio dall’attrice romana si è risposato con Melania De Nichilo, medico della camera dei deputati ed è ha avuto due figli: Arrigo ed Alberto. Angelo Rizzoli è morto nel 2013, a 70 anni a causa delle complicazioni della patologie di cui soffriva. Eleonora su di lui ha confessato: “Angelo era la persona più buona del mondo. Io stavo male e pesavo poco più di 40 chili, lui a 34 aveva tutto il peso del gruppo sulle spalle. Il mio lato dolente incontrò il suo e non ci lasciammo più.”