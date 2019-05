ANGELO RUSSO E ANASTASIA KUZMINA/ Video, ultimo ballo per la vittoria? (Ballando 14)

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina sono pronti per la finalissima di Ballando con le stelle 2019 in onda venerdì 31 maggio in prima serata su Rai1. L’ultima puntata è stata un crescendo di emozioni per la coppia, in particolare per l’attore di Montalbano che ha ballato sul palco con la giovane figlia Leandra Russo. Una bella sorpresa per l’attore, che si è ritrovato a condividere questa esperienza, seppur per una sola notte, anche con la figlia dimostrando ancora una volta di saper ballare sia alla giuria di esperti che al pubblico. Un momento davvero speciale, che oltre a commuovere ha fatto anche divertire il pubblico.

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle

La semifinale di Ballando con le Stelle 2019 ha confermato l’ascesa di Angelo Russo e Anastasia Kuzmina. La coppia in realtà durante l’ultima performance non ha brillato particolarmente, se consideriamo i voti della giuria di esperti. Angelo e Anastasia si sono esibiti in un paso doble che non ha convinto i giurati. A cominciare da Ivan Zazzaroni che ha commentato: “ma questo ballo non lo vedo per Angelo”, mentre parere completamente opposto quello di Guillermo Mariotto che ha precisato: “eri nella lista degli ordinari, strada facendo sei passato nella lista degli extra-ordinari”. Anche Selvaggia Lucarelli non apprezza la performance: “Avete fatto male a tenerlo alla fine, questo non è il tuo stile”. Alla fine la coppia ha totalizzato 35 punti a cui si sono sommati una serie di punteggi ulteriori che hanno permesso ad Angelo e Anastasia di passare automaticamente alla finalissima di Ballando.

Angelo Russo dopo Ballando: “non so cosa farò”

Angelo Russo è tra i favoriti alla vittoria finale di Ballando 2019, ma dopo quest’esperienza da ballerino non ha ben chiare le idee di cosa farà. Una cosa è certa continuerà a recitare ne Il Commissario Montalbano dove il ruolo di Catarella gli ha regalato la grande popolarità. “Montalbano, più che i soldi mi ha dato la notorietà” ha raccontato dalle pagine di Grand Hotel rivelando che con i soldi guadagnati ha comprato due amazzoni estive, dei pappagalli. Poi l’attore ha parlato della famiglia e di un grande rimpianto: “il fatto che mio padre non mi abbia mai visto in Montalbano”.



