Angelo Russo/ “Io al Grande Fratello Vip? Ci andrei”, e sulla moglie Laura Belluardo…

Angelo Russo torna su Rai 1. L’attore, celebre per aver interpretato Cantarella ne Il Commissario Montalbano, questa sera è l’ospite di Amadeus ne I soliti Ignoti. Ha partecipato qualche anno fa a Ballando con le stelle ed è proprio in quell’occasione che il pubblico ha imparato a conoscerlo dal punto di vista personale oltre che professionale. Angelo, d’altronde, è abbastanza riservato quando si tratta di vita privata: sappiamo che è spostato con Laura Belluardo e che ha una figlia che lui chiama Lillina “Ha 27 anni, ma è sempre Lillina, la piccolina mia. I figli restano “picciriddi” tutta la vita”, ha rivelato in un’intervista rilasciata qualche tempo da a Tv Sorrisi e Canzoni.

Lo abbiamo visto, come abbiamo ricordato, a Ballando con le stelle ma potremmo presto rivederlo in un altro talent, magari a Perchino Express. Lo stesso Angelo Russo nell’intervista ha rivelato: “Sarebbe bella la coppia Catarella-maresciallo Cecchini di “Don Matteo”, uno della Polizia e uno dei Carabinieri. Nino Frassica è un uomo splendido e un comico “frecciante”: come mette a bersaglio lui le battute non c’è nessuno”. Non andrebbe però a L’isola dei famosi: “No, lì si fa la fame! Entrerei per curiosità nella Casa del Grande Fratello, per capire perché ’ste vip sono vamp e fanno bibì, bibò… Vorrei un incontro ravvicinato del terzo tipo e direi: ‘Andate a farivi tutte na passiata!’”.

