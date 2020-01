Angelo Sanzio/ Dedica a Rodrigo Alves: “L’anno del cambiamento, libero da pregiudizi”

Angelo Sanzio ha dedicato un pensiero all’amico Rodrigo Alves, dopo la sua decisione di cambiare sesso. “Dear Rodrigo… questo 2020 per te è l’anno del cambiamento, un cambiamento radicale, forse inaspettato, ma per me, sia che tu sia Rodrigo, sia che tu sia Jessica Alves le cose non cambieranno. Poche volte ho incontrato persone sincere ed educate come te. Allora sai che ti dico? Scuoti i capelli lunghi , alzati sui tacchi e fagli vedere come si cammina Liberi e Felici da ogni pregiudizio. Ti voglio Bene”. Tanti i commenti di supporto: “Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace , è qualcosa che sempre piaciuto a lui cavoli suoi , contento lui contenti tutti”, “Che arrivi la serenità anche per lui”, “Bravo angelo io sto con te liberi tutti”, “Che bello questo post! Parole meravigliose: bravo Angelo!”.

Rodrigo Alves cambia sesso, la dedica di Angelo Sanzio

Rodrigo Alves, in un’intervista al Mirror ha svelato la sua decisione: “Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo”. L’ex Ken Umano è arrivato alla svolta da tempo: “A porte chiuse vivo come una donna da mesi, ma sono uscito allo scoperto da poco. Presto farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i testicoli. Quello sarà il passo finale. Prima mi farò mettere protesi mammarie al silicone, credo entro fine mese e potrò indossare abiti che mostrano la mia scollatura”. A trasformare in realtà questo sogno sarà Giacomo Urtis, che tra le altre cose, proprio con Rodrigo ha avuto una storia. “Sono stato il primo ad essere perplesso davanti alla notizia che Rodrigo vuole diventare donna, ha dichiarato il chirurgo “soprattutto dopo aver avuto un flirt con lui non potevo credere che lo avesse deciso veramente. E di comune accordo mi occuperò io di aiutarlo nella sua transizione da uomo a donna”.

