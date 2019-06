Angelo Sanzio, nuovo intervento/ Foto, Ken italiano toglie il silicone dagli zigomi

Nuovo intervento per Angelo Sanzio. Il Ken italiano, noto anche per aver partecipato al Grande Fratello 15, è apparso nelle ultime ore su Instagram col volto tumefatto. Sanzio però stavolta non ha rifatto nulla ma ha invece deciso di eliminare il silicone precedentemente impiantato negli zigomi. Un intervento, dunque, di riparazione per l’ex gieffino, opinionista fisso di Barbara d’Urso. Di recente è stato appunto ospite in Rai, nel programma Realiti – Siamo Tutti Protagonisti con Enrico Lucci, dove ha appunto mostrato al pubblico il suo ultimo intervento di chirurgia estetica. Il Ken italiano si è affidato alle mani del chirurgo Alessandro Gualdi e ha deciso di intervenire per prevenire ipotetici problemi che avrebbero potuto dargli fastidio in futuro.

ANGELO SANZIO, INTERVENTO DI “RIPARAZIONE”

Angelo Sanzio ha poi postato anche su Instagram uno scatto col volto ancora tumefatto per l’operazione. In questa è felice ed è accanto all’amica Alba Parietti. In una recente intervista rilasciata a YouMovies, il Ken italiano ha spiegato da cosa nasce la sua passione per la chirurgia estetica: “Ricordo che da bambino è venuta un’amica di mia mamma che si era rifatta il naso. – racconta – Io non l’avevo riconosciuta perché le rinoplastiche degli anni ‘80 erano molto invasive […] Da quel momento sono venuto a sapere che l’uomo aveva la possibilità di cambiare i propri connotati e quando quel giorno andai a danza, vidi subito che nel mio volto c’era qualcosa che stonava e decisi sin da bambino che da grande mi sarei rifatto il naso una volta e invece l’ho rifatto due volte”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA