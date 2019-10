Angelo Sanzio si è fidanzato con Enrico/ 10 anni di differenza: “Mi dà protezione!”

Angelo Sanzio ha trovato l’amore. Il Ken Umano è caduto tra le braccia di Enrico, un uomo di dieci anni più grande di lui. Ecco cosa ha raccontato intervistato da Leggo: “Lo scorso febbraio Enrico mi ha chiesto l’amicizia su Facebook, non ci ho dato peso, credevo che fosse solo uno dei tanti curiosi che voleva attaccare bottone solo per gossip. A distanza di un po’ di tempo però scorrendo la rubrica di Messenger ho notato questa ‘fotina’ che ritraeva un bellissimo ragazzo e mi sono detto ‘però niente male, perché non ci ho parlato?’ […] Gli ho semplicemente scritto ciao, abbiamo iniziato a chattare e a differenza di altre la nostra è stata una chat molto sobria, avere dall’altra parte un personaggio più o meno noto non gli creava chissà quale euforia. Anzi non gli ha dato proprio alcun peso”. Il Ken confida anche di avere affrontato la novità con estrema maturità: “sarà che è più grande di me di dieci anni”, precisa.

“Mi fa sentire protetto ma non sento la differenza di età, anche perché non ho mai avuto relazioni con miei coetanei”, ha raccontato ancora Angelo Sanzio parlando del suo nuovo fidanzato. “Enrico mi dà equilibrio e stabilità. Lui è quel gancio che mi riporta sulla terra, anche sotto il profilo professionale […] Chi mi conosce lo sa, sia da Barbara d’Urso che al Grande Fratello ho sempre detto che l’amore non esisteva, era ingannevole, oggi invece posso dire che amare ed essere amati è una delle più grandi meraviglie che la vita ci offre. È bellissimo camminare insieme”, svela ancora. Nel prossimo futuro della coppia non ci saranno dei figli perché entrambi credono nel coinvolgimento di una mamma e un papà: “Sul tema adozione pensiamo entrambi che un bambino debba crescere e essere sostenuto da una coppia formata da un uomo e una donna in modo che le due sfere, maschile e femminile, si possano completare”. Strano sentire certe opinioni “medievali” proprio dal Ken Umano (cambiare radicalmente i propri connotati con la chirurgia estetica va bene ed un figlio per le coppie omosessuali no?). Un figlio cresce bene dove c’è amore, punto.

