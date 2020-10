Angelo Sanzio Vs Maria Monsé/ “L’intervento al naso di Perla? Indignato, da denuncia”

L’intervento estetico al naso che Maria Monsé ha lasciato fare a sua figlia Perla, di soli 14 anni, ha scatenato tantissime polemiche. Tra coloro che si sono indignati di fronte a questa notizia c’è Angelo Sanzio. Il Ken Italiano, che di certo non è contrario alla chirurgia estetica, è intervenuto ai microfoni del digital space condotto da Francesco Fredella per Viaradio autostrade per l’Italia su RTL 102.5, ha spiegato perché questo ‘ritocchino’ l’abbia però infastidito molto. “Sono particolarmente indignato dell’accaduto. – ha esordito – Mi chiedo dov’è finita la deontologia che un medico o un chirurgo ha nei confronti di un paziente? E dov’è finito il buon senso di una mamma verso una figlia minorenne di 14 anni?” Il chiaro riferimento è proprio alla Monsé e, infatti, ha continuato: “Quello che è accaduto, oltre ad una pagina di gossip, è qualcosa da non far passare in secondo piano perché è terribile e diseducativa. Una cosa che andrebbe denunciata forse all’ordine dei medici.”

Angelo Sanzio sbotta: “L’intervento di Perla Maria? Complesso di inferiorità rispetto alla madre”

Per Angelo Sanzio “Un medico estetico che si permette di pungere il naso di una 14enne è davvero da denuncia!” L’ex gieffino ha raccontato di essersi informato in merito: “Io ho sentito alcuni esperti, alcuni medici estetici, e mi hanno detto che a 14 anni è una pazzia! Anche perché a quell’età non hai ancora la piena facoltà di decidere.” Sanzio ha allora cercato di portare a galle le motivazioni della figlia della Monsé: “Io credo che il problema di Perla è quello che accomuna delle ragazzine che crescono con delle mamme fighissime.” E ha infatti concluso dicendo: “Maria Monsé è una donna bellissima e questo credo sia innegabile e credo che questo complesso di inferiorità la bambina lo abbia ma va compensato in altri modi.”



