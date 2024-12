Alessandra Celentano, chi è l’ex marito Angelo Tramentozzi: “Buoni rapporti dopo il divorzio”

Alessandra Celentano non balla più da molto tempo. L’insegnante di Amici oltre che coreografa, infatti, soffre della sindrome dell’alluce rigido che è comune nei ballerini: questo l’ha portata a sottoporsi a diversi interventi chirurgici, l’ultimo nel 2017. Ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? La Celentano è stata sposata dal 2007 al 2012 con Angelo Tramentozzi, commercialista e docente presso un’università capitolina. Non è chiaro perché i due siano arrivati alla decisione di separare le loro vite e divorziare, ma quel che è certo è che nonostante questo hanno mantenuto buoni rapporti.

Alberto Urso è fidanzato?/ Non si placano le voci e i rumor su Benedetta Caretta: cosa c'è dietro...

L’ex marito si è risposato ed è diventato anche padre: una notizia che “ha fatto strano” alla ballerina che però l’ha accolta con gioia per il suo ex, al quale vuole ancora molto bene. La coreografa, infatti, ha raccontato che i figli rientravano nel progetto dell’uomo, mentre per lei non era così: per questo, la Celentano ha deciso di seguire il ballo e la danza mentre Angelo Tramentozzi ha preso un’altra decisione. Celentano, in merito alla presenza di un nuovo fidanzato nella sua vita, ha infatti ammesso di essere casta da ben 15 anni: non c’è alcun uomo importante ora nel suo cuore.

Chi è Garrison Rochelle/ "Amici? L'ho fatto per 18 anni: Fare il docente è impegnativo e richiede serietà"

Alessandra Celentano, la sofferenza per la morte dei genitori: “Affrontare la malattia è stata dura”

Milanese di origine, Alessandra Celentano è nata in una famiglia dove l’arte è pane quotidiano: è infatti nata da Alessandro Celentano, fratello del cantante Adriano. Il papà della ballerina è scomparso nel 2009 mentre la mamma è morta solamente molti anni dopo aver combattuto con l’Alzheimer. Una ferita ancora aperta per la Celentano, che soffre molto per la perdita dei suoi genitori ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni: “Ci vuole supporto per le persone vicine ai malati di Alzheimer, vanno aiutati, perché è un percorso molto difficile, lungo e pesante. Anche con la malattia di mio padre è stata dura. Certi dolori non si metabolizzano, vai avanti, ma ci sono sempre” ha spiegato la ballerina e insegnante di Amici.