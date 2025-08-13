Angelo Trane, chi è? Dalla tv al cinema, compositore e autore di bellissime colonne sonore: la carriera del musicista poliedrico e la sua band..

Angelo Trane, chi è il musicista che canta a Storie di Donne al Bivio: una vita tra strumenti e colonne sonore

Questa sera, mercoledì 13 agosto, torna in tv Storie di donne al Bivio, con un ospite speciale: Angelo Trane. Artista tuttofare, pronto a deliziare il pubblico della Rai con canzoni e atmosfere romantiche. Il suo percorso nel mondo della musica parte soprattutto dall’utilizzo degli strumenti. Angelo è infatti un affermato sassofonista, pianista, compositore e arrangiatore. Classe 1966 di Brindisi, ha lavorato in tv ma anche per il cinema, con diverse colonne sonore che hanno la sua firma. Basti pensare ad un bellissimo film come Lo chiamavano Jeeg Robot, la cui musica porta il suo nome.

Questa sera, dunque, lo vedremo all’opera nel programma di Monica Setta, come si evince dalle anticipazioni pubblicate dalla conduttrice sul proprio profilo Instagram, dove Angelo Trane si diletta con qualche canzone romantica.

Angelo Trane e la sua band da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio: esibizione romantica e…

“Vi aspetto con le canzoni romantiche di Angelo Trane e La sua Fred buongusto jazz band“, scrive la conduttrice sui propri social. “Vi aspetto per un’ora di relax insieme magari davanti ad un drink o un gelato”, continua ancora Monica Setta. Oltre agli altri ospiti, riflettori accesi sul musicista e cantante Angelo Trane.

Vedremo se l’apparizione nel programma di Raidue porterà un po’ di visibilità ai social dell’artista e della sua band, dato che mentre scriviamo si contano poche centinaia di follower. Nessuna informazione particolare sulla vita privata del musicista, che utilizza i social prettamente per motivi lavorativi e professionali. Almeno così sembra.