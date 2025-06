Chi è Angelo Trane: sassofonista, compositore e arrangiatore noto per le diverse collaborazione anche nel mondo del cinema.

Quanti talenti al servizio di Angelo Trane; tra gli artisti più altisonanti della scena italiana con una miriade di collaborazioni che lo rendono tra i più ricercati non solo per la composizione classica ma anche per arrangiamenti che hanno fatto la fortuna di colossi del grande schermo e non solo.

Cercando il suo profilo, diverse sono le competenze ascritte al suo profilo: cantante, musicista, ma anche sassofonista e pianista. Spiccano anche i meriti da compositore, arrangiatore e produttore.

Da giovanissimo – come racconta il portale Melody Music School – Angelo Trane si è avvicinato al mondo della musica e degli strumenti; precisamente all’età di 7 anni.

Sboccia così il suo talento che lo ha portato a conquistare la scena italiana collaborando con orchestre degne di nota ma anche affermandosi nel mondo didattico come docente e insegnante di musica.

Angelo Trane, una carriera nel segno della musica: riservatezza sulla vita privata

Come anticipato, la fama e carriera di Angelo Trane arriva anche in settori non direttamente collegati alle sue doti in ambito musicale. Il cinema, ad esempio, conosce bene la sua firma grazie alla realizzazione e arrangiamento di diverse colonne sonore per film più che autorevoli. Spicca in particolare la composizione per ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’; il musicista si è infatti occupato direttamente della colonna sonora per la pellicola. Come riporta IMDb, spiccano anche le sue partecipazioni in qualità di attore, oltre che di compositore, in altre pellicole come ‘Capri’ e ‘La Bambola’.

Cosa sappiamo invece sulla vita privata di Angelo Trane? Il musicista, compositore e arrangiatore originario di Brindisi è sempre stato molto discreto a proposito di ciò che riguarda la sua quotidianità e non sembrano essere reperibili notizie a proposito di una possibile moglie o compagna, così come per i figli.