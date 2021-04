Angelo Trementozzi, ex marito di Alessandra Celentano/ Perchè si sono lasciati?

Classe 1971, lavora nell’ambito della finanza e della consulenza aziendale e ha una passione per il karate, questo è l’identikit di Angelo Trementozzi, quello che ormai è da tempo l’ex marito di Alessandra Celentano. La storia prof di classico di Amici 2021, oggi sarà nel salotto di Silvia Toffanin per parlare del programma e della sua vita privata e, molto probabilmente, anche dei motivi che hanno portato alla rottura con lui. Secondo i bene informati, sembra che i due, che si sono sposati nel 2006, si siano lasciati poi nel 2012 forse proprio per decisione di lui, almeno secondo quanto riportava il settimanale Visto ormai dieci anni fa. Sulle motivazioni che hanno portato alla rottura, però, bocche cucite, sia da lui che ha poco a che fare con il mondo dello spettacolo, che da lei che ha fatto sempre della privacy il suo baluardo.

Angelo Trementozzi, ex marito di Alessandra Celentano, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Angelo Trementozzi? Di qualche anno più piccolo di Alessandra Celentano, dalla fine degli anni ’90 ha ricoperto diversi incarichi manageriali all’interno di aziende importanti dopo aver ottenuto una laurea in Business & Economics all’Università di Roma nel 1997. Nel suo curriculum è presente anche l’esperienza come docente presso la European University of Rome come professore di Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari e dal 2008 si occupa dello studio di famiglia lavorando nell’ambito della contabilità e bilancio e del diritto tributario e non solo. Nel tempo libero si dedica al karate e anche all’associazione sportiva dilettantistica di cui era o è ancora presidente.

