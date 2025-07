Tra simbolismo e introspezione, l'angelologia offre una lettura alternativa e suggestiva della vocazione personale

Cosa dovresti fare nella vita se sei nato a luglio? Se credi che il destino si scriva tra curriculum, colloqui e contatti su LinkedIn, forse è arrivato il momento di dare un’occhiata…al cielo. O meglio, alla Cabalà.

Secondo l’angelologia, una dottrina mistico-esoterica radicata nella tradizione ebraica, ognuno di noi nasce sotto l’influenza di 72 “correnti energetiche”, spesso identificate poeticamente come “angeli”. E no, non parliamo di piume o arpe celestiali, ma di vere e proprie influenze interiori che ci guidano (più meno silenziosamente) verso il nostro cammino professionale naturale.

Vediamo dunque quali sono le strade lavorative ideali per chi è nato a luglio, secondo l’angelologia e il celebre “Libro dei Angeli” di Igor Sibaldi.

Pehaliyah (27 giugno – 2 luglio): i leader sensuali

I nati in questi giorni portano con sé un’energia travolgente, un mix di sensualità, carisma e bisogno di affermazione nel mondo. Amano le sfide e sanno incantare con la loro folle creatività.

Queste persone possono diventare facilmente insegnanti, scrittori, motivatori o performer, in qualunque ambito dove possono avere un contatto diretto con gli altri ed emergere come leader. Non a caso, tra i Pehaliyah troviamo Lady Diana, Leopardi e Antoine de Saint-Exupéry.

Nelkhael (2 – 7 luglio): i liberatori ribelli

Nessuno dica loro cosa devono fare. I Nelkhael hanno un bisogno disperato di libertà, e quando la trovano si trasformano in veri paladini della giustizia.

Sono perfetti come avvocati, politici, giornalisti d’inchiesta o attivisti. Amano combattere battaglie sociali, dalle quali si sentono toccate nel profondo. Frida Kahlo, Sylvester Stallone e Herman Hesse sono esempi luminosi (e tormentati).

Yeyay’el (8 – 12 luglio) – I geniali visionari

Interpretano il mondo con uno sguardo, sono profondi e incredibilmente sensibili. Ma attenzione, soffrono di “paura di volare”.

Se vincono l’insicurezza, diventano imprenditori di successo, artisti, giornalisti brillanti o esperti finanziari. Tra loro troviamo Pablo Neruda, Giorgio Armani e Marcel Proust.

Milahe’el (13 – 18 luglio): I cosgtruttori impazienti

Pratici ma inquieti, i Milahe’el devono imparare a darsi uno scopo. Se riescono, emergono le settore del sociale, nel mondo della politica e dell’educazione, possono anche diventare imprenditori etici. Hanno un grande potenziale organizzativo. Tra i Milahe’el famosi: Giulio Cesare, Klimt e Ginger Rogers.

Haheuiah (18 – 23 luglio): Gli spiriti indomiti

Gli Haheuiah amano l’avventura, detestano le regole e sanno brillare in qualsiasi contesto, a patto che si anticonformista. Sono perfetti per seguire carriere pubbliche ma autonome, magari nel mondo della comunicazione o dello spettacolo. Sono nati per stupire Alessandro Magno, Hemingway e Mandela.

Nithaiah (23 – 28 luglio): Gli idealisti innovatori

Spesso in anticipo sui tempi, i Nithaiah sono pionieri per vocazione. Possono essere ottimi inventori, artisti, atleti carismatici o pensatori sociali. Tra i più noti troviamo Mick Jagger, Jackie Kennedy e Dumas.

Ha’a’iyah (28 luglio – 2 agosto): I conquistatori delle masse

Dotati di una comunicazione tagliente e una determinazione granitica, gli Ha’a’iyah vivono per convincere e vincere. Sono nati per stare sotto i riflettori e guidare gli altri. Potrebbero eccellere come opinion leader, o perfino politici. Schwarzenegger li rappresenta perfettamente: determinato, carismatico e sempre con la battuta pronta.