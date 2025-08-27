Chi sono i figli di Massimo Moratti e cosa fanno oggi: carriera e curiosità su Angelomario, Giovanni, Maria Celeste, Carlotta e Maria.

La figura di Massimo Moratti avrà sempre come sfondo i colori nerazzurri; lui, che in qualità di presidente dell’Inter – così come aveva fatto papà Angelo – ha regalato emozioni e trionfi unici nella storia della squadra. Oggi, il mondo del calcio è in apprensione per le sue condizioni di salute per via, come riporta Sportmediaset, di un ricovero d’urgenza a causa di una polmonite. Si uniscono alla preoccupazione ovviamente i 5 figli di Massimo Moratti che in diversi ambiti hanno dato seguito alla tradizione di famiglia scandita da lungimiranza, attenzione all’imprenditoria e in determinati casi anche da grande estro artistico.

Emilia Bossi detta Milly, chi è la moglie di Massimo Moratti?/ La promessa non mantenuta del marito

Chi sono i figli di Massimo Moratti? Una domanda ricorrente non solo tra il popolo nerazzurro ma anche tra coloro che amano investigare sulla vita di personalità ampiamente note sia per meriti imprenditoriali che sportivi e artistici. Dal matrimonio con Milly Bossi sono nati Angelomario, Giovanni, Maria Celeste, Carlotta e Maria; ognuno di loro ha seguito un proprio percorso, distaccandosi solo in parte dalla figura paterna dato che i primi due in realtà lavorano a stretto contatto con l’azienda di famiglia.

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per polmonite/ Come sta: "Ex presidente Inter intubato"

Dal mondo imprenditoriale all’arte, passando per l’Inter: cosa fanno oggi i figli di Massimo Moratti

Dei figli di Massimo Moratti – come anticipato – Angelomario e Giovanni sono coloro che hanno seguito con maggiore frequenza i passi scanditi dal papà. Il primo è stato vicepresidente dell’Inter nonchè dirigente della Saras, azienda di famiglia. Tra i suoi impegni anche una propria holding e l’attività da parlamentare. Più riservato e meno esposto il fratello minore, Angelo, che vanta anche lui un ruolo di spicco nella Saras in qualità di Chief of Energy Transition.

Parlando delle attività professionali dei figli di Massimo Moratti, di spicco è anche la carriera della primogenita: Maria Celeste. Lei ha scelto il mondo artistico piuttosto che l’imprenditoria e lo sport come testimoniato dal suo ruolo di spicco come attrice e regista teatrale; a New York, ha fondato una propria compagnia di assoluto valore. Carlotta vive invece da protagonista la fede calcistica del papà in quanto presidente di Inter Campus e dunque ancora immersa nel mondo nerazzurro. La più piccola dei figli di Massimo Moratti è invece Maria che pare sia grande appassionata di fotografia.