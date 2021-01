Angelus Papa Francesco 3 gennaio/ Diretta video: il 2021 e la tenerezza di Gesù

Alle ore 12 sempre dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano, Papa Francesco celebra l’Angelus, il “primo” domenicale in questo nuovo anno 2021: con la consueta diretta tv (Rai 1 e Tv2000) e il video streaming sul canale YouTube di Vatican News, sarà possibile seguire tra le 12 e le 12.20 il messaggio del Santo Padre assieme alla recita dell’Angelus a sole 48 ore dal precedente appuntamento del Capodanno. In quella occasione il Papa ha voluto sottolineare l’estrema tenerezza di Gesù e della Madonna nel consolare il cuore umano dalle angosce, i tormenti e le ansie che ancora oggi – con la pandemia esplosa – funestano la vita quotidiana.

«La Vergine Maria, che ha dato alla luce il «Principe della pace» (Is 9,6) e che lo coccola così, con tanta tenerezza, tra le sue braccia, ci ottenga dal Cielo il bene prezioso della pace, che con le sole forze umane non si riesce a perseguire in pienezza. Le sole forze umane non bastano, perché la pace è anzitutto dono, un dono di Dio; va implorata con incessante preghiera, sostenuta con un dialogo paziente e rispettoso, costruita con una collaborazione aperta alla verità e alla giustizia e sempre attenta alle legittime aspirazioni delle persone e dei popoli», spiegava Papa Francesco nell’Angelus del 1 gennaio 2021.

L’ANGELUS E LA LIBERAZIONE DEL VESCOVO NIGERIANO

Come auspicio e augurio per un nuovo anno cristiano, Papa Francesco ricordava ancora nell’Angelus l’importanza della pace come dono da richiedere al Signore: «Il mio auspicio è che regni la pace nel cuore degli uomini e nelle famiglie; nei luoghi di lavoro e di svago; nelle comunità e nelle nazioni. Nelle famiglie, nel lavoro, nelle nazioni: pace, pace. È ora che pensiamo che la vita oggi è sistemata dalle guerre, dalle inimicizie, da tante cose che distruggono… Vogliamo pace. E questa è un dono». Al termine dell’Angelus due giorni fa arrivava anche la ferma condanna del Santo Padre per il rapimento del vescovo nigeriano, Mons. Chikwe, avvenuta nei giorni scorsi nel Sud-Est del Paese africano: la buona novella di questo inizio 2021 è che ieri lo stesso presule è stato liberato, proprio grazie all’intercessione tramite eco mondiale avuta con l’Angelus di Papa Bergoglio.

«Ho visitato il vescovo Chikwe, nella sua residenza verso le 22.45 – racconta monsignor Obinna a Vatican News – appariva e si sentiva debole per la traumatica esperienza, l’autista e’ stato trasportato in ospedale per una profonda ferita di arma da taglio inferta dai rapitori. Il portavoce del comando della Polizia dello Stato di Imo ha detto che il vescovo e il suo autista sono stati rilasciati senza il pagamento di alcun riscatto, grazie a un’operazione di polizia». Un grazie speciale al Papa e alle preghiere della Chiesa per la liberazione del vescovo di Owerri, «Mons Chikwe ringrazia anche il nunzio apostolico in Nigeria, l’arcivescovo Antonio G. Filipazzi per essere rimasto in contatto con me e con le autorità vaticane durante questa dolorosa vicenda».





