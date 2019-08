Angelus Papa Francesco, Festa dell’Assunta/ Diretta video Ferragosto, fede in Maria

Come consuetudine nel giorno di Ferragosto in occasione della Festa dell’Assunta, alle ore 12 in Piazza San Pietro a Roma Papa Francesco celebra l’Angelus per l’Assunzione della Vergine Maria: la festa tra le più importanti e centrali della viva tradizione cristiana cattolica vede il Pontefice, dopo la celebrazione della Santa Messa del 15 agosto, impegnato nel dedicare all’intera cristianità un pensiero e un omaggio a quella donna che tramite il suo Sì ha permesso l’accadere della vera rivoluzione nella storia. La solennità della Madonna chiamata in cielo dal Dio Padre e dal Figlio Gesù rappresenta uno snodo centrale nella vita religiosa di ogni cristiano, come ricordato nell’Angelus dello scorso anno dallo stesso Papa Francesco: «la Sua esistenza è apparentemente simile a quella di tante donne del suo tempo. Ma Maria ha compiuto ogni azione in unione totale con Gesù e sul Calvario tale unione ha raggiunto l’apice». Dio ha donato alla Madonna una piena partecipazione alla Risurrezione di Cristo, in continuità costante tra il Frutto del suo Seno e quella Donna che ha cambiato il mondo per sempre: «Il corpo della Madre aggiunge è stato preservato dalla corruzione come quello del Figlio», spiegava lo scorso anno il Santo Padre, mentre ricordava anche le vittime del Ponte Morandi crollato giusto poche ore prima del Ferragosto. «Dio vuole salvare l’uomo intero, anima e corpo. La risurrezione della carne è un elemento proprio della rivelazione cristiana, un cardine della nostra fede […] l’Assunzione di Maria manifesta e conferma l’unità della persona umana e ci ricorda che siamo chiamati a servire e glorificare Dio con tutto il nostro essere, anima e corpo».

LE ORIGINI DELLA FESTA DELL’ASSUNTA

Papa Pio XII nel dogma stilato nel 1950 definiva così il vero e originale motivo della Festa dell’Assunta-Assunzione della Beata Vergine Maria: «pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente ciò che da Noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica». Un’origine che di fatto si è appropriata alla già presente festa di mezzo agosto riservata dall’imperatore Augusto nel 18 a.C per celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori agricoli; la Chiesa Cattolica però, dando continuità ad un’origine antichissima del V secolo dopo Cristo, ha confermato la devozione popolare per l’Assunzione in Cielo della Madre di Dio “incorrotta”, esattamente come il Figlio Suo Gesù. La liturgia di oggi fa rileggere parte della Costituzione Apostolica Muneficentissimus Deus con la quale papa Pio XII proclamava il dogma dell’Assunzione di Maria il 1 novembre 1950: «Cristo, nostro salvatore e Dio, donatore della vita e dell’immortalità, fu lui a restituire la vita alla Madre. Fu lui a rendere colei, che l’aveva generato, uguale a se stesso nell’incorruttibilità del corpo, e per sempre. Fu lui a risuscitarla dalla morte e ad accoglierla accanto a sé, attraverso una via che a lui solo è nota». Come ricordava Papa Francesco nell’Angelus dello scorso Ferragosto 2018, un grande padre della Chiesa come Sant’Ireneo nel 220 d.C. affermava che «la gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita dell’uomo consiste nella visione di Dio» (Contro le eresie, IV, 20, 7). «Se avremo vissuto così – spiega ancora Papa Bergoglio – nel gioioso servizio a Dio, che si esprime anche in un generoso servizio ai fratelli, il nostro destino, nel giorno della risurrezione, sarà simile a quello della nostra Madre celeste. Ci sarà dato, allora, di realizzare pienamente l’esortazione dell’apostolo Paolo: “Glorificate Dio nel vostro corpo!” (1Cor 6,20), e lo glorificheremo per sempre in cielo».





