Angharad Wood, fidanzata di Riccardo Scamarcio/ La somiglianza con Valeria Golino..

Gli amori fanno giri immensi e poi ritornano, in alcuni casi sono altre persone ma la somiglianza ricorda il proprio ex. Questo è il caso di Riccardo Scamarcio che ha deciso bene di dimenticare la sua storica ex, Valeria Golino, con una nuova fiamma, la compagna Angharad Wood, titolare di un’agenzia di management residente a Londra. I due sono finiti sotto l’occhio delle telecamere mentre passeggiavano insieme a Roma ed è finendo sul settimanale Nuovo che in molti hanno notato la somiglianza tra l’imprenditrice e l’attrice. I due sono insieme ormai da qualche mese ma ancora in molti non avevano avuto modo di somiglianza con Valeria Golino. Le due sono entrambi molto eleganti, hanno i capelli un po’ simili ovvero chiari e lunghi. I due hanno passeggiato mano nella mano per Roma scambiandosi qualche coccola e poi hanno pranzano insieme.

RICCARDO SCAMARCIO DIMENTICA IL GOSSIP AL FIANCO DI ANGHARAD WOOD

A quanto pare con lei Riccardo Scamarcio non ha dimenticato solo la sua storica ex Valeria Golino ma anche il gossip che lo ha visto legato al triangolo con Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, uno dei suoi più grandi amici. Proprio quest’ultimo aveva raccontato a metà di questo anno il tradimento della moglie e dall’amico. A riguardo l’attore non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione e lo stesso ha fatto, per il momento, per la sua nuova storia con Angharad Wood. Come Valeria Golino anche lei è una donna forte e dal pugno duro tanto da gestire con successo un’agenzia di management a Londra. Proprio qualche mese fa i due si sarebbero conosciuti per lavoro e da allora non si sono più lasciati.

