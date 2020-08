Angie Cepeda, chi è?/ Da star delle soap colombiane a Il Paradiso all’improvviso

Chi è la bellissima Angie Cepeda che vediamo protagonista de Il Paradiso all’improvviso stasera su Canale 5? Nata a Cartagena de Indias, come Angelica Maria Cepeda Jimenez, il 2 agosto 1974 la ragazza è diventata famosa in patria per aver partecipato a numerose soap opera. La sua carriera inizia ufficialmente nel 1993 quando recita nella telenovela La maldicion del Paraiso. Al cinema invece arriva nel 1996 quando recita nel film Ilona arriva con la pioggia di Sergio Cabrera. In patria però è diventata molto famosa con Pantaleon e le visitatrici di Francisco José Lombardi. L’esplosione in Italia è arrivata col film di Leonardo Pieraccioni, Il Paradiso all’improvviso appunto. Nonostante questo dopo non l’abbiamo più vista recitare nel nostro paese. Per lei si sono aperte anche le porte di Hollywood arrivandoci con L’amore ai tempi del colera di Mike Newell del 2007. Inoltre ha recitato anche in un episodio della serie tv Room 104.

Angie Cepeda, chi è? La storia con Diego Torres e la sorella famosa

Angie Cepeda si è fatta conoscere anche per personaggi noti che hanno fatto parte della sua vita. Basti pensare che la sorella è l’attrice Lorna Paz. Quest’ultima è più grande di lei di quattro anni e anche lei ha avuto successo in soap opera sudamericane. Tra queste non si può non parlare di Betty la fea. E dire che aveva iniziato la sua carriera in maniera totalmente diversa, laureandosi in psicologia in Colombia. Anche l’ex fidanzato di Angie Cepeda è molto famoso, si tratta del cantate argentino Diego Torres. Nato a Buenos Aires nel 1971 conta fino ad oggi 9 album pubblicati con etichette famose come RCA, Sony e Universal. Dopo essersi lasciato con Angie ha sposato un’altra donna bellissima, la modella Debora Bello.



