Angie finisce di nuovo in sfida ad Amici 25 e crolla in lacrime: "È la mia ultima possibilità". Maria De Filippi interviene e la tranquillizza

Rivelazioni forti quelle fatte da Angie nel corso dell’ultimo daytime di Amici 25. L’allieva ha recentemente presentato il suo primo singolo che è disponibile per l’ascolto insieme a quelli degli altri concorrenti del talent, e domenica lo ha presentato anche ad una giuria composta da Stash e Carlo Verdone, che l’hanno però messo tra gli ultimi posti in classifica.

Questo risultato, e il fatto di essere nuovamente in sfida, hanno causato una forte crisi per Angie, che è crollata in lacrime. Di fronte a questa scena, Maria De Filippi è intervenuta, in collegamento, cercando di tranquillizzare la ragazza. Angie, però, ha ammesso di essere scoraggiata e di aver paura di perdere quella che lei crede sia la sua ultima possibilità nella musica.

Angie si sfoga con Maria De Filippi ad Amici 25: “Mi hanno dato della raccomandata”

“Per me amici è un po’ quell’ultima occasione.”, ha esordito Angie, quando Maria De Filippi le ha chiesto i motivi delle sue lacrime. “Io ho fatto un sacco di lavoro e di sacrifici per poter entrare qua dentro, ci ho messo 4 anni per entrare qui e vedermi là sotto mi demoralizza. So che se dovessi uscire da qua non avrò un’altra occasione”, ha spiegato, sottolineando di avere 24 anni. Ha quindi continuato, ricordando di aver partecipato lo scorso anno a Sanremo Giovani, e di aver dunque anche già affrontato quella possibilità, la stessa per la quale “Mi hanno data della raccomandata quando sono entrata ad Amici“, ha aggiunto. Maria le ha allora ricordato che negli inediti vale molto anche il gusto dei giudici e che gli streaming della sua canzone stanno andando bene, ed è quello che conta. Parole che hanno incoraggiato la cantante.

