ANGIE, EX MOGLIE DAVID BOWIE/ “Ho condiviso mio marito con un’altra: meraviglioso!”

Quando si dice “un rapporto aperto”. Angie, ex moglie di David Bowie, ha parlato in un’intervista di aver “condiviso” suo marito con un’altra donna, Laurita Watson, oggi 82enne proprietaria di un ristorante, in passato amante “ufficiale” del Duca Bianco. Come riportato da Dagonews, è stata proprio Angie a ricordare quel periodo come meravigliosa e allo stesso tempo bizzarra. L’apertura mentale della donna, infatti, le ha consentito non solo di accettare quella relazione tra il marito e Laurita, ma anche di vivere a pieno quell’esperienza. Queste le parole di Angie riguardo al ruolo di Laurita Watson e al suo ingresso in quella che fino a qualche tempo prima era una vita di coppia: “Lo faceva stare bene. Lei ha condiviso tante volte il nostro appartamento con noi. Non sono mai stata turbata per questo”.

ANGIE, EX MOGLIE DAVID BOWIE: “HO CONDIVISO MIO MARITO CON UN’ALTRA DONNA: MERAVIGLIOSO”

Angie e David Bowie sono stati sposati per 9 anni: i due, convolati a nozze nel 1970 presso l’Ufficio del Registro di Bromley a Beckenham Lane, nel Kent, hanno incontrato Laurita Watson nel 1972. I tre, parola di Angie, per un anno intero sono stati inseparabili: “Non c’era nessun problema tra di noi. La nostra amicizia è stata così bizzarra e meravigliosa e ha avuto successo”. Dunque da parte dell’ex moglie di David Bowie un ricordo a dir poco positivo di quel particolare periodo di vita. E a dirla tutta la stessa Laurita Watson ha confermato con le sue dichiarazioni le sensazione di Angie: “Tre è un numero potente e noi eravamo in tre, era tutto molto spirituale. Ero molto più amica di Angie all’inizio, la relazione con David è arrivata in un secondo momento”. Curioso, al riguardo della Watson, un dato: Bowie non è stata la sola leggenda musicale con cui si è accompagnata, per lei anche una relazione con Jimi Hendrix.



