ANGRY BIRDS – IL FILM, RAI 3/ Streaming video del film con la voce di Sean Penn

Angry birds – Il film è il film ispirato a uno dei videogame per smartphone più famosi di sempre. Ricordate quel giochino dove potevamo lanciare uccellini per distruggere quello che ci trovavamo di fronte? Qui la storia si è fatta film e non è stato facile costruire qualcosa che funzionasse, anche se la produzione c’è riuscita alla grande. Marianna Cappi lo promuove con tre stellette su cinque su MyMovies, sottolineando: “il film riesce nell’impresa di dare una vita narrativa autonoma ai personaggi del videogioco, offrendo una visione non scontata di un sentimento duro come la rabbia”. Il film è più indicato a un pubblico di giovanissimi, ma divertirà anche gli adulti rapiti dalla fluidità dell’animazione e dalla comicità delle battute. Angry birds – Il film va in scena su Rai 3 a partire dalle 21.20, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo anche in diretta streaming su Rai Play cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Info e orario del film

Angry Birds – Il film sarà trasmesso su Rai 3 per la prima serata di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 frutto di una coproduzione internazionale tra Stati Uniti e Finlandia prodotta dalla Sony Pictures Imageworks in collaborazione con Columbia Pictures e la Rovio Entertainment. La regia è stata affidata a Clay Kaytis e Fergal Reilly mentre la sceneggiatura è stata ideata e sviluppata da Jon Vitti. Le musiche della colonna sonora sono di Heitor Pereira, il montaggio è stato eseguito da Kent Beyda mentre nel doppiaggio originale figurano le voci di tanti personaggi piuttosto famosi tra cui Sean Penn, Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Maya Rudolph, Bill Hader e Peter Dinklage.

Angry Birds – Il film, la trama

Ecco la trama di Angry Birds – Il film. In una isola sperduta conosciuta come l’isola degli uccelli vivono tantissime tipologie di esemplari di uccelli tra cui Red. Lui è un uccello piuttosto particolare che seppur deputato a doversi occupare delle esigenze dei più piccoli spesso e volentieri si lascia andare in forti esternazioni di rabbia durante le quali perde completamente il controllo distruggendo tutto quello che c’è davanti ai propri occhi. Un giorno mentre sta preparando una torta per un proprio cliente in ragione di una piccola battuta da parte di quest’ultimo, Red esplode nell’ennesima situazione di ira prendendo la torta e buttandola in faccia allo stesso cliente. Purtroppo la vicenda avrà delle conseguenze per il povero Red che si ritroverà davanti ad un tribunale dove il giudice lo condannerà a seguire una corso appositamente ideato per consentire di gestire al meglio la rabbia. Durante questo corso Red farà la conoscenza di altri uccelli che come lui devono fare i conti con alcuni momenti in cui perdono il controllo per via dell’eccessiva rabbia. Il corso prevede la presenza di diversi docenti piuttosto preparati che hanno un passato caratterizzato da forti attacchi di rabbia che sono riusciti a superare con grande diligenza. Tuttavia i risultati non saranno quelli sperati. Un giorno al largo dell’isola si vede avvicinarsi una nave con a bordo due maiali i quali dicono di venire in pace come esploratori dall’isola dei maiali. Secondo Red questa situazione non è chiara e insieme agli amici conosciuti durante il corso cerca di far persuadere l’intera popolazione e soprattutto il giudice nel non fidarsi rispetto alle reali intenzioni di due esploratori anche perché sono trascorsi diversi giorni e questi non ritornano nell’isola di origine. Gli avvertimenti da parte di Red vengono valutati come ennesime situazioni di attacchi di odio e di rabbia stavolta nei confronti dei due ospiti che invece vengono ben visti da tutto il resto della popolazione. Tuttavia in questa occasione Red aveva visto benissimo in quanto nascosti nella stiva della nave vi erano tantissimi altri maiali che nel corso di una notte burrascosa andranno a piazzare nei contorni dell’isola un enorme quantitativo di esplosivo in maniera tale da creare grande trambusto e quindi sfruttare la situazione per rubare le importanti uova che vengono custodite da tantissimi anni nel villaggio degli uccelli. Una volta accaduto il tutto, Red sarà a capo degli uccelli che a loro volta si lasciano andare ad attacchi di rabbia per mettere in atto una spedizione di recupero che ha come obiettivo per l’appunto l’isola dei maiali in maniera tale da poter ritrovare le preziosissime uova.

