Angus Cloud com’è morto l’attore di Euphoria/ “Possibile overdose”, emergono nuovi dettagli

Angus Cloud, cause della morte: le ultime ricostruzioni della stampa

Angus Cloud, attore noto per aver interpretato il ruolo di Fezco nella serie tv HBO Euphoria, è morto all’età di 25 anni. Le cause della morte non sono state rese pubbliche. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di una possibile overdose.

Il portale TMZ ha pubblicato la chiamata della madre ai soccorsi: “Abbiamo appreso che il dipartimento di Polizia di Oakland ha risposto a una chiamata al 911 fatta intorno alle 11:30 di lunedì. La telefonata è stata fatta dalla madre di Cloud. Lei ha riferito di una possibile overdose e ha detto che Angus non aveva battito al polso. Alla fine è stato dichiarato morto sul posto. La polizia ci ha assicurato che è stata avviata un’indagine” si legge sul sito.

Angus Cloud, le ipotesi sui problemi mentali e il possibile suicidio

Secondo un’altra fonte che si è rivolta a Page Six, l’attore avrebbe deciso di togliersi la vita dopo la morte del padre: “La madre di Angus Cloud ha riferito di una possibile overdose dopo che lunedì mattina ha trovato suo figlio che non rispondeva.”

E ancora: “La donna alle 11:30 ha chiamato il 911 e ha parlato di una possibile overdose dopo aver trovato il ragazzo senza battito. Il dipartimento di polizia di Oakland ha dichiarato l’attore morto sul posto. La tragica scomparsa di Cloud arriva poche settimane dopo la morte del padre, al quale era molto legato. Una fonte ha detto a noi di Page Six che Cloud stava combattendo contro sé stesso. La nostra fonte ci ha detto che il ragazzo aveva confessato di aver pensato di farla finita dopo essere tornato dalla sepoltura di suo padre in Irlanda“.

