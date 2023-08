Angus Cloud, morto a 25 anni l’attore americano/ Era lo spacciatore Fezco in Euphoria

Gravissimo lutto nel mondo del cinema: è morto a soli 25 anni l’attore americano Angus Cloud, divenuto famoso per il suo ruolo nella serie tv di HBO, Euphoria, con Zendaya. Il ragazzo interpretava lo spacciatore buono Fezco, grande amico della protagonista, ed è deceduto nella casa dei suoi genitori in quel di Oakland, in California. A dare la tragica notizia, come si legge su Rai News, è stata la famiglia, che attraverso un comunicato ha fatto sapere che: “E’ con il cuore pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a una persona incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi”.

Non sono state rese note le cause di morte, ma coloro che sono rimasti vicini all’attore fino all’ultimo hanno spiegato che Angus Cloud ha “lottato intensamente” per la perdita del padre, che era morto una settimana prima, chiedendo altresì di rispettare la privacy della famiglia, costretta ad affrontare questo enorme dolore a pochi giorni da un’altra scomparsa drammatica. “Il solo conforto che abbiamo è sapere che Angus ora si è riunito con il suo papà – si legge ancora sul comunicato diffuso dalla famiglia – che era il suo migliore amico”.

ANGUS CLOUD, MORTO IL 25ENNE ATTORE AMERICANO: “SPERIAMO CHE LO RICORDIATE PER…”

“Aveva parlato apertamente della sua battaglia – si legge ancora – per la salute mentale e speriamo che la sua morte possa ricordare ad altri che non sono soli e che non dovrebbero lottare da soli in silenzio”. Quindi la nota conclude così: “Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, la sua risata, il suo amore per tutti”.

Angus Cloud aveva esordito come attore, in maniera magistrale, proprio in Euphoria, ed era stato notato da un’addetta al casting mentre passeggiava per le vie di New York: dopo averlo fermato gli aveva proposto un provino e lui si era inizialmente negato, pensando ad una truffa, ma alla fine si era fatto convincere. Era stato così scritturato per la serie tv HBO, dando vita ad una interpretazione efficace e naturale nelle prime due stagioni. Dopo Euophoria aveva recitato anche in “The Line” e “Scream 6”.

