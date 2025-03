Angy Sciacqua è una delle finaliste del San Marino Song Contest, l’evento musicale chiamato a selezionare il rappresentante della Repubblica di Sana Marino all’Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a maggio a Basilea, in Svizzera. La cantante belga è riuscita a conquistare uno dei posti disponibili per la finale ed ora è pronta a giocarsi la vittoria con il brano “I”. A giudicare la performance dei finalisti del San Marino Song Contest una giuria presieduta da: Federica Gentile, Ema Stokholma, Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre e Roberto Sergio. Non solo, tra i vari premi assegnati durante la serata anche il Premio della Critica che sarà assegnato da una giuria di giornalisti così composta: Stefano Mannucci de Il Fatto Quotidiano, Angela Calvini de L’Avvenire, Antonella Nesi di AdnKronos, Carmen Guadalaxara de Il Tempo e Valerio Baroncini, vicedirettore Il Resto del Carlino.

Ma chi è Angy Sciacqua, la finalista del San Marino Song Contest? Sono davvero pochissime le informazioni sul conto della cantante che arriva dal Belgio nata il 29 luglio del 1984 sotto il segno del Toro.

Angy Sciacqua, chi è e la vita privata della finalista del San Marino Song Contest

La passione per la musica è stata sempre molto forte per Angy che nella sua vita ha fatto tantissimi lavori prima di lanciarsi nel mondo della sette note. In Belgio è molto conosciuta grazie alla partecipazione al talent show The Voice dove è arrivata fino alla fase finale. Tra i suoi sogni nel cassetto la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest oramai diventata una vetrina a livello mondiale. Lo scorso anno, infatti, ha partecipato al Contest di selezione per il rappresentante del Lussemburgo arrivando fino alla fase finale, ma senza riuscire a vincere.

Questa volta ci riprova, ma mettendosi in gioco al San Marino Song Contest con il brano “I”. A parte la passione per la musica, Angy è anche una donna innamorata, visto che la cantante è felicemente sposata con Daniele Bognanno, un uomo italiano oramai trasferitosi da tantissimo tempo in Belgio.