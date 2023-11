Anima Gemella 2, anticipazioni: si farà?/ Gli scenari: dalle valutazioni di share agli impegni degli attori

Anima Gemella 2, anticipazioni: dopo il finale di stagione i fan si interrogano sul seguito

Ieri sera – mercoledì 1 novembre – in prima serata su Canale 5 è andata in onda l’ultima ed entusiasmante puntata de Anima Gemella, la nuova serie Tv che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori e appassionati del genere. La prima stagione del titolo è stata scandita da 4 puntate colme di colpi di scena e momenti salienti, caratteristiche che spesso e volentieri – se ben architettate – suscitano negli appassionati un effetto calamita.

LUPIN 3/ Colpi di scena, prevedibilità e incongruenze nella serie in cui risplende Omar Sy

Se lo scopo di Anima Gemella era quello di permettere ai telespettatori di entrare in totale empatia con i protagonisti, potremmo asserire che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sui social l’attesa per il finale di stagione era carica di hype e l’ultima puntata è stata seguita da una larga fetta di telespettatori. L’elemento che meglio chiarisce il grande successo della serie è sicuramente l’interrogativo che ora spopola in rete. Molti infatti si domandano se arriverà la seconda stagione di Anima Gemella.

Lucrezia Guidone: "Mare Fuori 4? Sarà una stagione intensa"/ "Interpretare Sofia non è stato facile…"

Anima Gemella 2, anticipazioni: tutti i fattori al vaglio per la seconda stagione della serie tv

A prescindere dal gusto personale e dall’effettivo seguito, Anima Gemella 2 attualmente è ancora un’incognita. Come spesso accade, le valutazioni sull’eventuale seguito di un format o di una serie tv sono spesso legate ai valori statistici in termini di audience televisivo. Come riporta Optimagazine, le prime tre puntate hanno chiamato a raccolta oltre 2 milioni di telespettatori come media. In termini percentuali, la serie tv ha toccato picchi tra il 14 e il 13,50% di share.

I temi riferiti alla possibile messa in onda di Anima Gemella 2 sono dunque essenzialmente due. Il primo è come anticipato legato al seguito in termini di share; i dati – sottolinea il portale – non sono proprio in linea con le medie perseguite da Mediaset ma nemmeno sconfortanti dal punto di vista generale. L’alto tassello riguarda invece gli impegni dei protagonisti. Da Chiara Mastalli a Daniele Liotti, passando per Valentina Corti; se gli attori che hanno impreziosito la pellicola dovessero riuscire a far collimare gli impegni paralleli con l’eventuale seguito di Anima Gemella 2, è lecito credere che la seconda stagione possa davvero arrivare. Saranno fondamentali i prossimi giorni ed eventuali annunci al fine di capire se questa possibilità arriverà a concretizzarsi.

Corpo Libero, serie tv: anticipazioni seconda puntata 1 novembre 2023/ Martina spezza il giuramento…

© RIPRODUZIONE RISERVATA