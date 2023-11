Anima Gemella, anticipazioni 1 novembre 2023/ Finale di stagione: l’assassino è davvero Tommy?

Anima Gemella, anticipazioni ultima puntata mercoledì 1 novembre 2023: dove eravamo rimasti

Arriva questa sera il finale di stagione della nuova serie targata Canale 5: Anima Gemella – questa sera, 1 novembre alle ore 21.20 – propone l’ultima puntata pronta a tenere incollati milioni di telespettatori. Protagonisti delle vicende narrate sempre Daniele Liotti e Chiara Mastelli, rispettivamente nei panni di Carlo e Nina. Il primo avvicinato non poco alla medium, convinto che la donna sia in grado di creare un collante con la moglie ormai defunta.

Corpo Libero, serie tv: anticipazioni seconda puntata 1 novembre 2023/ Martina spezza il giuramento…

La terza puntata di Anima Gemella ci aveva lasciati con il fiato sospeso: Carlo e Nina alle prese con le ricerche per scovare l’assassino di Adele. Tra indizi chiave e presunti collegamenti, una telefonata dall’ospedale aveva costretto il medico a rimandare i piani per una questione davvero urgente. Nell’ultima puntata che andrà in onda questa sera – 1 novembre, alle ore 21.20 su Canale 5 – probabilmente si scoprirà non solo il motivo della telefonata ma anche tutte le verità ancora in attesa di essere scovate.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni puntata 30 ottobre 2023/ Un'oscura verità "minaccia" Lojacono…

Anima Gemella, anticipazioni ultima puntata: la trama del quarto episodio

Questa sera, alle ore 21.20 su Canale 5 – 1 novembre 2023 – andrà in onda il finale di stagione di Anima Gemella, nuova fiction che ha appassionato i telespettatori. La serie arriva all’atto conclusivo con diversi nodi da sciogliere, tutti inseriti in un ultimo appuntamento colmo di colpi di scena. L’ultima puntata vedrà in particolare Tommy al centro delle vicende; quest’ultimo è non solo il principale indagato come artefice dell’omicidio di Adele ma sarebbe anche tra i gli indiziati in riferimento al tentato omicidio di Nina.

I LEONI DI SICILIA/ L'epopea dei Florio convince più nei libri della Auci che sul piccolo schermo

In un binario parallelo, Nina inizia a vacillare ed a mettere in dubbio tutte le certezze di vita fino ad ora acquisite. In particolare, il prossimo matrimonio tra Carlo e Margherita genera in lei un profondo malessere. In attesa di conoscere i risvolti sul fronte sentimentale, qualcosa nelle indagini sembra stravolgere le convinzioni acquisite. Tommy potrebbe non essere l’artefice della morte di Adele e la verità potrebbe essere celata in un luogo molto vicino a Nina.

Anima Gemella, la seconda stagione si farà?

In attesa di conoscere tutta la verità su Nina e sulla morte di Adele con l’appuntamento di questa sera con l’ultimo episodio della serie tv, i fan della saga sperano di poter presto godere della seconda stagione di Anima Gemella. Per il momento però non sembrano esserci notizie confortanti in merito; gli ascolti della serie ma in particolare gli impegni degli attori protagonisti potrebbero essere un freno importante rispetto al prosieguo della serie tv, almeno nel breve-medio termine. Chissà che in futuro la situazione non possa cambiare; molto sarà più caro anche in base alla tipologia di finale della prima stagione di Anima Gemella, in onda questa sera – mercoledì 1 novembre – alle ore 21.20 su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA