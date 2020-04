Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald ed Harry Potter/ I punti in comune e..

Pubblicità

Ci siamo. Canale5 fa un regalo importante agli amanti delle grandi saghe cinematografiche soprattutto dopo il successo di Harry Potter su Italia1. Ad andare in onda questa sera sarà il secondo capitolo dell’antefatto della storia del maghetto con la cicatrice e, in particolare, Animali Fantastici 2: I crimini di Grindelwald che tanti punti in comune ha con la saga. E allora cosa vedranno questa sera i fan? Il secondo capitolo di Animali Fantastici si concentra di più sul porre le basi per ciò che verrà, visto che dovrebbero arrivare altri tre film per completare il percorso, e in molti sono già pronti ad individuare le citazioni e i punti in comune con Harry Potter a cominciare da Ariana, la sorella di Albus Silente, la stessa che è stata menzionata nei romanzi e anche nei film della saga, la morte che fu causata dallo scontro magico fra Albus, Grindelwald e Aberforth.

Pubblicità

ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI DI GRINDELWALD ED HARRY POTTER, I PUNTI IN COMUNE

Proprio Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald porterà sullo schermo anche ben due Albus Silente e la versione “giovane” avrà il volto di Jude Law per la felicità di tutti coloro che amano l’attore inglese e anche il personaggio che poi diventerà il preside della famosa scuola di magia di Harry Potter. Ma se per Silente sarà solo “il nome” il punto in comune, per altri due personaggi avremo modo di avere anche il viso ovvero quello di Toby Regbo e Jamie Campbell Bower chiamati ad interpretare ancora Silente e Grindelwald. A tornare però non saranno solo i personaggi ma anche i ruoli come quello iconico della scuola di Hogwarts ovvero alcuni ambienti di Lacock Abbey, un antico convento del Sud-Ovest dell’Inghilterra. I punti in comune però non finiranno qui e i più attenti riconosceranno anche i nomi di Nicolas Flamel, eccentrico alchimista immortale, Nagini, e, infine, la misteriosa Leta Lestrange che potrebbe essere collegata a Bellatrix. Voi avete già notato qualche punto in comune?



© RIPRODUZIONE RISERVATA