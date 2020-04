“Animali fantastici: dove trovarli” di N.Scamander/ Il libro su cui Harry Potter…

Pubblicità

La scrittura del libro “Animali Fantastici: dove trovarli” riguarda uno dei fatti più noti legati alla saga di Harry Potter. Durante i suoi anni di apprendimento a Hogwarts, il giovane maghetto si immerge infatti nello studio diversi libri di testo, fra cui proprio il tomo scritto da Newt Scamander. Quest’ultimo è inoltre il protagonista di Animali fantastici e dove trovarli, il film che Canale 5 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, martedì 14 aprile 2020, e che vedrà come protagonista l’attore Eddie Redmayne. L’inizio di quest’avventura di Scamander avviene all’inizio della pellicola, quando nel 1918 riceve l’incarico da parte della Obscurus Book di scrivere un libro sulle creature magiche. Negli anni precedenti all’incarico, Newt infatti coltiva un forte interesse per gli animali magici, forse un’eredità della madre, un’allevatrice di Ippogrifi. Il libro darà inoltre la possibilità a Scamander di viaggiare in tutti e cinque i continenti per osservare le creature e apprendere sempre di più dal loro mondo. Ed è qui che lo incontreremo ad inizio pellicola, mentre si trova a New York per concludere un affare con un certo Frank, che si rivelerà essere un Tono Alato.

Animali fantastici e dove trovarli, 85 specie magiche e…

Nonostante Newt Scamander appaia solo nel film Animali fantastici e dove trovarli, il suo nome inizia a circolare fin dai primi libri che J.K. Rowling ha scritto su Harry Potter. Il libro del Magizoologo infatti diventerà famoso a Hogwarts e presso i maghi di tutte le età, proprio perchè fa parte dei libri di testo assegnati durante il primo anno di studi nella scuola magica. Nel suo libro, Scamander descrive inoltre nel dettaglio le 85 specie magiche trovate in tutto il mondo e vanterà una prefazione di Albus Silente, ovvero il Preside che guiderà Hogwarts negli anni in cui Potter sarà uno degli studenti. Scamander tuttavia concluderà il compito assegnatogli da Augustus Worme e dalla sua Obscurus Book solo nove anni più tardi aver ricevuto l’incarico. Il nome di Scamander comparirà inoltre nella Mappa del Malandrino nel capitolo Il prigioniero di Azkaban della saga principale. Ovvero nell’antico incarto che Potter troverà durante il suo terzo anno nella scuola magica e che userà per aprire un passaggio segreto che porta a Mielandia e a Hogsmeade. Anche se Fred e George Weasley, i due fratelli maggiori di Ron, gli riveleranno di averla rubata durante il loro primo anno di studi dall’ufficio di Argus Filch. Quest’ultimo infatti l’aveva confiscata ai tre giovani studenti Peter Minus, James Potter e Sirius Black, negli anni settanta.



