Animali Fantastici e dove trovarli e Harry Potter/ Ecco perché i film sono collegati

Animali Fantastici e dove trovarli e la saga di Harry Potter perché sono collegati? Il film in onda stasera su Canale 5 è stato diretto da David Yates che era alla regia di ben quattro capitoli del film e cioè L’ordine della fenice, il Principe mezzosangue e i due capitoli de I doni della morte. Non è questo però il motivo principale che mette in connessione i due film. Animali Fantastici e dove trovarli è il primo episodio della serie dedicata ad Animali Fantastici cioè un prequel ambientato circa 70 anni prima della saga di Harry Potter. Il film è incentrato completamente sulle avventure del magizoologo Newt Scamander e tratto dal romanzo scritto da J.K.Rowling che come sappiamo è l’autrice dei romanzi della saga sul piccolo e occhialuto maghetto di Hogwarts.

Animali Fantastici e dove trovarli è un prequel di Harry Potter e segna l’inizio di una nuova saga. IL film è ispirato al romanzo di J.K.Rowling “Gli animali fantastici: dove trovarli“. Oltre alla pellicola del 2016 è uscito anche il sequel I crimini di Grindelwald del 2018 e ancora diretto da David Yates. Si è a lungo parlato anche di un terzo capitolo che si sarebbe intitolato “Animali Fantastici 3” che inizialmente sarebbe dovuto uscire nel novembre 2020. L’uscita è slittata e non c’entra niente l’allarme Coronavirus, perché la decisione era già stata presa da tempo. La Warner Bros infatti pare aver deciso di puntare prima su Dune remake del cult di David Lynch e diretto da Denis Villeneuve. Una scelta in grado di permettere ai due film di non pestarsi i piedi a vicenda.



