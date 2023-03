Animali fantastici e dove trovarli/ Film di successo su Italia 1 oggi Sabato 18 marzo

Animali fantastici e dove trovarli, film di Italia 1 diretto da David Yatesed

Il film Animali fantastici e dove trovarli va in onda oggi Sabato 18 marzo alle ore 21:20 per allietare la prima serata di Italia 1. Il lungometraggio del 2016 di genere avventura e azione è ispirato all’omonimo libro scritto da J.K Rowling. L’autrice si è occupata quindi del soggetto, della sceneggiatura e della produzione assieme a David Heyman e Steve Kloves. Alla regia di Animali fantastici e dove trovarli troviamo David Yatesed, la pellicola è prodotta dalla collaborazione di Warner Bros Pictures e Heyday Films ed è stata girata in America.

Perché Wax di Amici 22 ha un cicatrice sul viso?/ Cos'è veramente il segno rosso

Il titolo originale del film è Fantastic Beasts and Where to Find Them ed è il prequel ambientato settanta anni prima della serie cinematografica di Harry Potter. La storia è incentrata sul magizoologo Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne, ad arricchire il cast del film anche la bella Katherine Waterston nei panni della piccola Porpentina Goldstein e Dan Fogler che interpreta Jacob Kowalski. Tra i famosissimi che hanno dato il loro volto ai personaggi del lungometraggio ci sono anche Colin Farrell nei panni di Percival Graves, il bellissimo Jhonny Depp, già interprete del protagonista Jack Sparrow nel film I pirati dei Caraibi e Zoe Kravitz che nel film interpreta Leia Lestrange.

Amici 22 serale 2023, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Rudy e Celentano sfidano i prof!

Animali fantastici e dove trovarli, la trama del film

Newt Scamander, protagonista di Animali fantastici e dove trovarli, è un mago di professione che arriva nella New York degli anni ’20 dove assiste ad un comizio di babbani che dichiarano maghi e streghe pericolosi. Sono anni durante i quali si cerca di nascondere la magia agli esseri umani e l’uomo, alla ricerca di una creatura magica scappata dalla sua valigia, si imbatte nel pasticciere, Jacob.

I due, inavvertitamente scambiano le loro valigie e questa risulterà essere una fortuna per Newt che arrestato perché ritenuto un mago viene subito liberato dato il contenuto della valigia all’interno della quale c’erano solo dolci. Al contrario, Jacob apre la valigia del mago e libera inavvertitamente tutte le creature magiche presenti al suo interno.

Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

I due si ritrovano grazie a Tina e iniziano a cercare le creature scappate, a loro si aggiunge anche un amico di Tina e intanto la città si riempie di mostri. Si scopre che Newt è stato attirato in città solo per essere incolpato della magia per riuscire a dare maggiore libertà alla comunità magica. Il protagonista di Animali fantastici e dove trovarli, promette di cancellare tutti i danni fatti negli ultimi giorni dalla magia ed elimina tutte le notizie sui giornali e la memoria degli umani. Jacob infatti si dimentica di tutto, ma apre una pasticceria, dove si vendono biscotti dalla forma degli animali magici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA