Animali fantastici e dove trovarli, film su Italia 1 diretto da David Yates

Sabato 3 maggio, in prima serata, alle ore 21:20, Italia 1 ci riporta nell’universo di Harry Potter con il film fantasy Animali fantastici e dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them). Questo film del 2016 è il primo passo di una nuova saga che fa da prequel alle avventure del maghetto che tutti amiamo. È un momento speciale perché segna il debutto alla sceneggiatura cinematografica di J.K. Rowling, la creatrice di tutto.

Alla regia David Yates, che aveva già diretto gli ultimi quattro film di Harry Potter. Il protagonista è Eddie Redmayne, premio Oscar per la sua interpretazione dell’astrofisico Stephen Hawking ne La teoria del tutto, qui nel ruolo del timido ma geniale magizoologo Newt Scamander. Accanto a lui, un bel gruppo di attori: Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller e Colin Farrell. Le musiche che ci accompagnano in questa avventura sono del grande James Newton Howard (sue le colonne sonore di Hunger Games e Il sesto senso, tra le tante).

La trama del film Animali fantastici e dove trovarli: una strana valigetta che contiene creature magiche

La storia Animali fantastici e dove trovarli ci trasporta nella vibrante New York del 1926. Qui arriva dall’Inghilterra il magizoologo Newt Scamander, con una valigia che sembra normalissima ma che in realtà nasconde un intero mondo di creature magiche, spesso incomprese dai più (soprattutto dai No-Maj, come vengono chiamati i Babbani in America).

Per una serie di buffi contrattempi, tra cui uno scambio di valigie con Jacob Kowalski (Dan Fogler), un aspirante pasticcere No-Maj, alcune delle creature più vivaci scappano, seminando scompiglio in una città già allarmata da strani e violenti incidenti magici. Newt si ritrova così a dover fare squadra con Jacob e con due sorelle molto speciali: Porpentina “Tina” Goldstein (Katherine Waterston), un’ex Auror un po’ messa ai margini che cerca di riabilitarsi, e Queenie Goldstein (Alison Sudol), capace di leggere i pensieri altrui.

Mentre questo improbabile quartetto cerca di recuperare gli animali fuggiaschi, dovrà anche vedersela con una minaccia ben più oscura: un’entità distruttiva nota come Obscurus, legata al giovane e tormentato Credence Barebone (Ezra Miller). E non è tutto, perché dovranno anche sventare i piani del potente Auror Percival Graves (Colin Farrell), che nasconde un segreto sconvolgente: è in realtà il temuto mago oscuro Gellert Grindelwald sotto mentite spoglie.