Animali fantastici e dove trovarli/ Su Italia 1 il film con Eddie Redmayne

Animali fantastici e dove trovarli, film di Italia 1 diretto da David Yates

Animali fantastici e dove trovarli va in onda oggi, 10 marzo, dalle ore 21:20, su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi avventura e fantasy e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2016. Questo film è stato diretto da David Yates e la sceneggiatura è stata scritta dall’autrice brittannica J.K. Rowling.

Uomini d'amianto contro l'inferno/ Su Rete 4 il film con John Wayne

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori famosi di Hollywood come Eddie Redmayne, Katherine Waterstone, Dan Fogler, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Colin Farrell, Ron Perlman, Johnny Depp, Zoe Kravitz, Gemma Chan e Alison Sudol. Le musiche di questo film sono state realizzate da James Newton Howard mentre la fotografia è stata curata da Philippe Rousselot.

Il caso Collini/ Su Rai 3 il film che racconta l'orrore del nazismo

Animali fantastici e dove trovarli, la trama del film: non un semplice mago

Soffermiamoci sulla trama di Animali fantastici e dove trovarli. Newt Scamander è un mago britannico che arriva a New York nell’anno 1926. Newt non è un semplice mago, piuttosto si tratta di un Magizoologo. Egli è infatti una specie di studioso delle creature magiche che interferiscono con il mondo dei babbani, vale a dire quello degli umani comuni. Difatti, Newt è alla ricerca degli animali fantastici, animali che possiedono qualità straordinarie e poteri unici al mondo.

Purtroppo, anche a causa dell’incontro con un ragazzo di nome Jacob Kowalski, Newt si trova subito in difficoltà e invece di catturare gli animali li libera nella città. Per questa ragione, viene anche richiamata dalle autorità magiche ma gli viene offerto del tempo per rimediare e catturare alcune delle creature, come ad esempio il simpatico snaso. Newt proseguirà nel suo viaggio e nel suo percorso, ma non sa che forze oscure si stanno preparando contro di lui. Difatti, Newt dovrà stare attento a un certo mago oscuro, Gellert Grindelwald, che sembra utilizzarlo per i suoi scopi malvagi. Riuscirà Newt a recuperare le creature e scacciare le forze del male? Solo con l’aiuto di validi alleati e amici potrà riuscirci.

Magnifica ossessione/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Jane Wyman

Il video del trailer “Animali fantastici”





© RIPRODUZIONE RISERVATA