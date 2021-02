Animali fantastici e dove trovarli/ Video, il prequel di Harry Potter su Canale 5: trama e cast

Il premio oscar Eddy Redmayne nel cast dello spin off di Harry Potter

Questa sera, giovedì 18 febbraio, alle ore 21.20 su Canale 5 verrà trasmesso il film “Animali fantastici e dove trovarli”. Il film è uno spin off della fortunata saga di Harry Potter, nata dalla penna di J.K. Rowling. Il cast vanta una serie di attori di tutto rispetto, partendo dal premio Oscar Eddy Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller e Katherine Waterston. Girato nel 2016 dal regista David Yates, la sceneggiatura del film è stata curata dalla Rowling, che ancora una volta fornisce un apporto fondamentale per la scrittura del film, donando così ai fan del mondo di Harry Potter un nuovo filone cinematografico che in pochissimo tempo ha riscosso un successo notevole, tanto da dare vita a cinque futuri sequel.

Animali fantastici e dove trovarli , la trama del film

Il film narra le avventure dello studioso di creature magiche Newt Scamander, il quale lascia l’Inghilterra per recarsi a New York. Una volta giunto sul posto si ritrova nel mezzo di un comizio del movimento anti-stregoneria dei Secondi Salemiani tenuto da Mary Lou Barebone. Inaspettatamente il suo Snaso fugge, dando così inizio a un rocambolesco inseguimento nel tentativo di recuperare il suo animale magico, cercando anche di non attirare eccessivamente l’attenzione delle altre persone. Tuttavia, l’inseguimento si conclude in modo inaspettato: Newt Scamander, infatti, scambia accidentalmente la sua valigia con quella del babbano Jacob Kowalski. Newt Scamander viene così arrestato dall’ex Auror Propentina “Tina” Goldstein, vanificando così ogni tentativo di recuperare la valigia; mentre il babbano Jacob Kowalski apre la valigia liberando così tutte le creature magiche custodite al suo interno.

Nel frattempo, l’Auror Percival Graves si ritrova a indagare su un Obscurus, una potente entità che è stata scatenata da un bambino che non vuole accettare il fatto di essere in possesso di poteri magici. Graves, quindi, incarica l’orfano Credence di trovare il colpevole. Tuttavia, il magico congresso degli Stati Uniti non si fida di Tina, che decide comunque di sorvegliare Jacob e Newt; la donna li conduce all’appartamento che condivide con la sorella Queenie. Jacob si innamora di Queenie, mentre Newt decide di rilevare il contenuto presente all’interno della valigia, spiegando anche il motivo della sua visita oltreoceano. Newt viene arrestato con l’accusa di aver ucciso il senatore Henry Show Jr e di essere un fedele del potente mago Gellert Grindelwald. Nel mentre, il potere dell’Obscurus si riversa sulla città, portando così alla luce una terribile verità…

