Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, film su Italia 1 diretto da David Yates

Sabato 10 maggio 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, verrà trasmesso il film fantasy Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald. Si tratta del secondo capitolo della trilogia che ci fa rituffare nel fantastico mondo creato dalla penna di J.K. Rowling. Dietro la macchina da presa ritroviamo il talento di David Yates, mentre la storia è un regalo della Rowling stessa.

Nicolò Filippucci finalista ad Amici 24?/ 'Sabotato' dalla giuria, il pubblico protesta: "Vincitore!"

Eddie Redmayne è di nuovo Newt Scamander, quel magizoologo un po’ impacciato ma dal cuore grande. Il film mostra un cast stellare: Katherine Waterston è la tenace Tina, Dan Fogler ci farà sbellicare nei panni di Jacob, Alison Sudol è la dolcissima Queenie, Ezra Miller interpreta il complesso Credence. Le novità sono incarnate da Jude Law che ci regala un giovane Albus Silente pieno di fascino e un Johnny Depp da brividi nel ruolo del mago oscuro Gellert Grindelwald.

Alessia Fabiani, la ricordate letterina? Ecco com'era, il prima e il dopo

Questa volta l’atmosfera si fa più dark e il viaggio ci porterà da New York fino a Londra e Parigi, tra nuovi segreti e colpi di scena. Le musiche sempre quelle da pelle d’oca di James Newton Howard, che dopo averci conquistato nel primo film, torna con melodie inedite e qualche chicca che strizza l’occhio ai temi che abbiamo nel cuore.

La trama del film Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: maghi buoni contro il villain Johnny Depp

Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald riparte dove si era concluso il primo film. Siamo nel 1927 e Gellert Grindelwald, dopo la sua condanna da parte del MACUSA (Magico Congresso degli Stati Uniti d’America) e il trasferimento in Europa per essere processato, fugge e ha già le idee chiarissime: il suo obiettivo è mettere insieme un bel gruppo di sostenitori per far sì che i maghi purosangue comandino su tutti i No-Mag.

Trigno finalista di Amici 24?/ Web diviso: "Non lo merita". Ecco perché invece può farcela

A questo punto entra in gioco Albus Silente, ma c’è un problema: un vecchio patto di sangue gli impedisce di affrontare Grindelwald faccia a faccia. E quindi, a chi chiede una mano? Proprio al suo ex studente, il nostro Newt Scamander. La missione è quindi fermare il mago oscuro a Parigi. Newt all’inizio è un po’ titubante, ma poi si lancia nell’impresa, ritrovandosi invischiato in una girandola di eventi che lo riuniranno a Tina, Queenie e Jacob.

Mentre Newt è sulle tracce di Credence Barebone, la cui vera identità è un mistero e che Grindelwald vuole trasformare in un’arma potentissima, le alleanze si stringono e si sciolgono come neve al sole. Queenie, disperata perché le leggi magiche le impediscono di sposare il suo amato Jacob, si lascia abbindolare dalle promesse di Grindelwald di un mondo più libero.