Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald/ Su Italia 1 il film con Eddie Redmayne

Animali Fantastici, film di Italia 1 diretto da David Yates

Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald sarà trasmesso oggi, 17 marzo, alle ore 21:20, su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici avventura e fantasy e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2018. Il regista di questo film risulta essere David Yates mentre la sceneggiatura è stata scritta da J.K. Rowling.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori molto famosi come Eddie Redmayne, Johnny Depp, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Zoe Kravitz, Jude Law, Claudia Kim, William Nadylam e Alison Sudol. Le musiche del film sono state realizzate da James Newton Howard mentre la fotografia è stata messa a punto da Philippe Rousselot.

Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, la trama del film: un compito speciale

E ora leggiamo la trama di Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald. Ritorna Newt Scamander! Questa volta, il cercatore di animali fantastici ha un compito molto speciale che gli viene assegnato dal noto mago Albus Silente. Difatti, Newt deve indagare sulla famiglia Lestrange, cercando in particolar modo su Credence Barebone. Difatti, Silente crede che Credence sia il fratellastro di Leta Lestrange e vuole far luce sulla famiglia. Inizia per Newt quindi un viaggio alla ricerca di questo personaggio.

Nel frattempo, Newt verraà aiutato anche da alcuni suoi amici di lunga data e alcune conoscenze già note agli spettatori. Allo stesso tempo, questo mago troverà nuovi animali fantastici e dovrà vedersela con loro e i loro comportamenti. Nell’ombra invece, il mago oscuro Grindelwald fuggirà dalla sua prigionia e attenderà nell’ombra pronto per colpire Newt e i suoi amici votati alle forze della luce. Quale sarà il risultato di questa battaglia? Sarà incerto, ma alla fine, la luce potrà avere la meglio sulle tenebre.

Il video del trailer “Animali Fantastici”













