ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE/ I difetti del film irrilevante per la saga

Anche se non sono mai stato un fan della saga, è innegabile che Harry Potter occupi una posizione di rilievo nel panorama del fantasy moderno e nell’immaginario di molti. C’è chi ha sognato di ricevere una lettera per Hogwarts e chi mente, merito di una serie di romanzi e libri che crescevano di pari passo con i propri fruitori. Verrebbe da pensare che la nuova saga di Animali Fantastici, essendo sceneggiata da J. K. Rowling stessa, sia in grado di conservare la magia dell’originale, ma i risultati sono stati finora alterni. Questo terzo capitolo sarà più simile al primo, simpatico ma non eccezionale, o all’episodio di Beautiful di due ore che era il secondo?

Il mago oscuro Grindelwald (Mads Mikkelsen) è a piede libero, e sta raccogliendo consensi per muovere una sanguinosa guerra contro i non-maghi Babbani. Tocca al suo vecchio amico – e non solo – Albus Silente (Jude Law) contrastarlo, ma i due non possono affrontarsi direttamente a causa di un incantesimo. Silente mette assieme una squadra per intralciare la scalata al potere di Grindelwald, mentre il secondo intende sfruttare il giovane Credence (Ezra Miller) come arma contro il rivale.

Avrete potuto notare che in questa sinossi manca la menzione sia degli animali fantastici, sia del protagonista della saga Newt Scamander (Eddie Redmayne). Il motivo è semplice: entrambi questi elementi sono del tutto irrilevanti ai fini della trama, e sono inseriti a forza per giustificare la scritta “Animali Fantastici” nel titolo (che sulle locandine si fa più piccola con ogni nuovo capitolo). Questo terzo film non ha niente della spensieratezza insita nella premessa del primo, ed è più simile a un thriller politico in stile James Bond che a un film di Harry Potter.

La cosa non sarebbe necessariamente un male, se non fosse che la prima metà della pellicola risulta assolutamente superflua, mentre la seconda, pur esibendo una parvenza di trama, prende tutte le sottotrame introdotte nei tre capitoli e le butta giù per lo sciacquone senza alcuno scrupolo. Tutte le rivelazioni e i conti in sospeso rimasti alla fine de I Crimini di Grindelwald vengono risolti in modo frettoloso o non vengono risolti affatto, mentre i vecchi personaggi sono portati avanti più per necessità che per interesse. Sia questo film che il precedente sembrano scritti da uno sceneggiatore costretto a spalmare quattro righe di trama su una saga di cinque film, e messi assieme conterranno sì e no due scene davvero rilevanti per gli sviluppi futuri.

Il cast fa del suo meglio per restituire un risultato dignitoso con il materiale che è stato loro dato, ma due attori in particolare si sono trovati con le mani legate. Il primo è Dan Fogler, il cui Jacob, pasticciere privo di magia che si ritrovava coinvolto per caso nelle vicende del primo film, risultava uno dei personaggi più riusciti. La sua ignoranza del mondo magico e la sua prospettiva da uomo comune davano vita a momenti comici ben dosati, ma mettevano anche in risalto il suo coraggio nell’affrontare circostanze più grandi di lui. I creatori dell’opera devono essersene resi conto, ma anziché approfondirlo hanno preferito trasformarlo in una macchietta, “valorizzandolo” tramite dialoghi a lui dedicati eleganti quanto uno schiacciasassi. Nel primo film Jacob risulta dinamico e interessante senza che te lo debba dire la sceneggiatura, mentre in questo terzo capitolo è l’esatto contrario.

Il secondo attore incriminato è Mads Mikkelsen, chiamato a interpretare l’antagonista principale dopo il licenziamento di Johnny Depp. Che si tratti di un attore immenso non dovrebbe sorprendere nessuno, ma questo film è riuscito nella titanica impresa di farlo sfigurare. Mentre il Grindelwald di Depp, nella sua eccentricità, dimostrava un carisma capace di trainare il secondo film, quello di Mikkelsen sembra un banchiere con problemi di insonnia. Certo, neanche Voldemort era un campione di fascino, ma qui l’impressione è che l’attore danese sia stato tirato in ballo dalla produzione mentre stava andando dal suo commercialista, e abbia accettato sul posto perché non aveva di meglio da fare. Dimostrazione lampante che neanche un professionista è in grado di salvare un ruolo privo della benché minima spinta o complessità.

David Yates, che tra Harry Potter e Animali Fantastici ha diretto circa metà della saga, mette in scena una regia eccezionale. Ci vuole del talento per prendere un universo fantasioso, bizzarro, destinato anche ai ragazzi, e trasformarlo in un ammasso di grigiume monotono. Come siamo passati dalle avventure nella scuola per maghi alla lotta contro Hitler magico e la sua banda di scagnozzi depressi?

È vero che i libri si facevano più seri man mano che maturavano coi propri lettori, ma eliminare la meraviglia senza sostituirla con una buona scrittura risulta in un prodotto scialbo e senz’anima. Il ritmo è inesistente, così come i colori; le scene d’azione alternano flash di movimenti incomprensibili a ralenti allucinati; il tono serioso cozza con delle soluzioni di trama imbarazzanti (basti pensare al modo in cui i maghi scelgono il loro rappresentante politico).

In conclusione, I Segreti di Silente (che sono talmente segreti da non figurare neanche nello script) è un film confuso, che non brilla né per scrittura né per il comparto tecnico. Nonostante ciò, ha la qualità di essere assolutamente irrilevanti ai fini della saga, così come il suo predecessore. Se davvero tenete a scoprire dove va a parare questa nuova saga, fatevi un favore e saltate direttamente dal primo film al futuro capitolo, sempre che non si riveli a sua volta un pretesto per prendere tempo.

