Animali fantastici – I segreti di Silente, film su Italia 1 diretto da David Yates

Sabato 17 maggio 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:25, arriva il terzo e ultimo capitolo della saga prequel di Harry Potter che la rete ha trasmesso per intero, ovvero Animali fantastici – I segreti di Silente. Dietro la macchina da presa ritroviamo David Yates, un esperto nel Wizarding World, avendo diretto gli ultimi film di Harry Potter e i primi Animali fantastici.

Il film del 2022 vede nel cast il protagonista Eddie Redmayne nei panni del simpatico Newt Scamander. La novità è sicuramente Mads Mikkelsen che prende il posto di Johnny Depp nel ruolo del cattivone Gellert Grindelwald.

Al loro fianco, un super cast con Jude Law che interpreta un giovane e affascinante Albus Silente. Le musiche, particolarmente epiche come si conviene a un film di magia, sono di James Newton Howard (sue le colonne sonore de Il sesto senso e Hunger Games). Le scenografie che ci fanno sognare sono del mitico Stuart Craig, l’architetto visivo di tutto il mondo di Harry Potter, mentre i costumi che ci trasportano negli anni ’30 sono firmati dalla bravissima Colleen Atwood (Alice in Wonderland, Chicago).

La trama del film Animali fantastici – I segreti di Silente: fino a che punto Silente può restare in disparte?

Le vicende dei protagonisti di Animali fantastici – I segreti di Silente si svolgono negli anni Trenta, un periodo storico in cui avvengono diverse tensioni nel mondo magico del noto mago con la cicatrice sulla fronte. Gellert Grindelwald, che prima di Voldemort era il mago oscuro per eccellenza, sta raccogliendo sempre più seguaci e minaccia di far avviare una guerra tra maghi e babbani.

Albus Silente conosce le potenzialità di questo nemico, ma c’è un problema: un vecchio patto di sangue gli impedisce di affrontarlo direttamente. Che fare? Affida una missione super rischiosa a Newt Scamander e a un gruppo di amici, tra maghi, streghe e un babbano coraggiosissimo. Devono cercare di fermare Grindelwald, svelare i suoi piani segreti e, nel frattempo, scopriremo anche un sacco di cose sul passato di Silente e della sua famiglia. Un viaggio pieno di pericoli e rivelazioni.

